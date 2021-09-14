中国云服务市场已达66亿美元

市场研究公司Canalys发布报告显示，中国的云基础设施市场在2021年第二季度增长了54%，达到66亿美元（88.59亿新元）。作为中国四大云计算巨头，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云成功保持市场主导地位，总体增长56%，占云计算总开支的80%。其中，百度智能云的Q2增速，不仅高于整个市场的增速，也高于四大巨头的总体增长率。

据新浪财经报道，Canalys发布中国云计算市场2021年第二季度报告认为，四大领先的云服务提供商在2021年仍保持强劲增长。由于数字化转型、人工智能和智能产业仍在企业和政府议程上，本地需求依然强劲。

根据百度Q2财报显示，百度智能云第二季度营收同比增长71%，在工业互联网、基础云、智能交通等领域的市场份额实现进一步增长。通过“适合跑AI的云”和“懂场景的AI”构成的云智一体差异化竞争优势已经显现。

具体来看，在工业互联网领域，百度智能云近期中标浙江桐乡1.79亿元产业项目，将与当地政府共建新材料及时尚产业工业互联网平台，培育世界先进制造业产业集群，打造“桐乡智造模式”；在基础云领域，百度智能云提供私有云解决方案和其他云应用，助力中国最大的民营汽车集团吉利实现全场景“上云”； 在智能交通云服务领域，百度ACE智能交通解决方案在场景及落地城市上不断扩展。截止2021年6月，百度ACE智能交通签署千万订单的覆盖城市增加至20个，是去年同期的4倍。

Canalys副总裁史密斯（Alex Smith）指出，中国科技公司可以始终依赖其本土市场。百度智能云等领先的云服务提供商，有望在这片市场上打开更多增长空间。