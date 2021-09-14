张亚中不满被送考纪会：国民党中央应有人负责

国民党主席选举选情进入白热化，近期声量大涨的孙文学校校长张亚中昨天因攻击对手朱立伦的言论被送考纪会，张亚中今天（14日）痛批国民党中央的决定说，自己因民调走高，就要被送考纪会，甚至可能会被没收参选资格，“这比民进党初选蔡英文斗赖清德还要粗暴！”

国民党中央选举监察委员会昨天开会，指张亚中近日多次攻击朱立伦的言论，涉嫌违反主席选举候选人竞选公约等，移请中央考纪会查明，并暂缓办理分区政见说明会。

据台湾《联合报》报道，张亚中今天召开记者会质问“自己何错之有”，并说自己提出的所有质疑都可受公评，且都是有关党魂之事。除了质疑考纪会的程序及结果，他也要求国民党中央必须有人负起政治责任。

张亚中也再度把矛头对准朱立伦，指朱立伦看风向不对才出来请党中央收回成命，但朱的代表人姚江临昨天参与选监委员会时“不是赞成吗”？并质疑朱立伦打电话给中常会代理主席蒋根煌希望撤回决议是“介入党务”，涉嫌违反选务中立。

张亚中被送考纪会事件已让舆论对国民党高层以行政手段打压特定候选人而哗然，朱立伦在其中的角色也被质疑。

朱立伦昨天在面簿表示对党中央的决议“深感错愕”，希望考纪会不要裁罚张亚中，还点名请“党主席江启臣及党中央收回成命”。

江启臣则立即在朱立伦面簿留言下回应，称自己也对此事“深感诧异”，但已在8月17日请假参选党主席，目前党务不是他的职务，选务更无权过问。

他还解释说，代表他出席监选会的陈明义因会议临时召开不克出席，倒是代表朱立伦出席的姚江临有亲自出席，他留言朱立伦说：“会议情形，姚前常委一定清楚，望您详查。”

另外，对于募款本票事件，张亚中今天强调，如果没有他当时主动请缨募款，就没有今天这个毫无意义的本票风波，更没有今日要送考纪会的所谓“支票案”。当年他没有任何党职，却在党员财务危难时挺身而出，而指责他的人背后都有财团，他不奢求这些人像洪秀柱一样谢谢他，但“藉此事攻击还有天理可言吗？”