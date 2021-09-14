鸿蒙升级用户破亿 年内冲击三亿

华为今年的目标是覆盖3亿个鸿蒙设备，其中2亿台华为自有设备，1亿台外部设备，鸿蒙生态的整体市场份额达到16%。

据第一财经报道，华为鸿蒙概念9月14日早盘上演涨停潮，润和软件一度涨幅达到20%，华为鸿蒙指数涨幅一度达到6.15%，传智教育、常山北明、拓维信息等涨停，九联科技涨19%、诚迈科技、科蓝软件涨约16%。

消息面上，在9月13日晚间举行的智慧办公新品发布会上，华为常务董事、消费者业务CEO余承东介绍，三个月时间里Harmony OS 2升级用户数已突破1亿。

华为自2012年开始规划自有操作系统“鸿蒙”，在2016年5月份HarmonyOS正式立项。去年12月16日，鸿蒙OS正式发布面向手机开发者的Beta版本

华为公布的数据显示，截至8月份，已有超过1000家硬件生态厂商加入HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）品牌，超过300家应用和服务伙伴已开发HarmonyOS应用和服务，HarmonyOS开发者数量超130万，较去年增长超十倍。

而在此前的规划中，华为今年的目标是覆盖3亿个鸿蒙设备，其中2亿台华为自有设备，1亿台外部设备，鸿蒙生态的整体市场份额达到16%。

华为轮值董事长徐直军在今年5月的一次演讲中指出，华为计划2021年将中国1+8的设备全面升级到Harmony OS，预计到2021年年底整体会超过2亿台。同时面向第三方的合作伙伴也在进行全面的匹配，包括智能家居、健康出行、教育、娱乐、办公等各类终端，2021年年底数量也会超过一个亿，预计到年底将有超过3亿台设备来使用Harmony OS。

东吴证券分析指，目前可关注华为生态链和鸿蒙系统生态相关公司，包括应用程序类如金山办公(办公软件)、万兴科技(视频编辑)、网达软件(华为视频)、彩讯股份(邮件系统)、超图软件(GIS)、四维图新(地图)、科蓝软件(华为钱包)以及开发相关类东方通(中间件)、中科创达(系统开发)，润和软件(多芯片平台适配)、常山北明(ISV)、诚迈科技(软件开发)、北信源(移动安全)、高伟达(金融云)。

国泰君安则认为，鸿蒙之于华为的消费者业务，短期而言是救命稻草，长期而言则是战略转型的起点。从长期来看，鸿蒙将推动华为加速实现从“硬件先进公司”转型为“软件先进公司”，随着鸿蒙承担起国产分布式操作系统的重任，未来华为势必会在数据库、编译器乃至编程语言等更多基础软件层面投入更多力量，成为中国软件产业进程里一个至关重要的参与者。

但华为目前只靠自有设备在全球范围内达到16%渗透率的生态目标压力较大。国泰君安分析：“今年很可能成为华为达成鸿蒙生态目标的最后窗口期，因而鸿蒙正式在手机端公测也是必须做的事情。我们推算2021年全年华为手机出货量可能下滑70%以上，如果在未来一至两年内华为在芯片代工或者消费级云手机上取得技术突破，手机硬件业务也存在再次回暖的可能性。”

从财报数据看，华为目前在全球的终端连接数已超10亿，其中手机存量用户突破7.3亿，大约90%的华为的存量和在售手机，都可以升级HarmonyOS。机构认为，庞大的终端基数市场为鸿蒙的发展也提供了孵化土壤。

华为软件相关负责人此前说：“做一个操作系统，技术上并不难，生态才是核心。生态涉及的广度、深度和复杂度远远超过所有的单个技术；另外，做生态如果配合不上产业发展变迁的机会，强做一个生态也很难成功。”鸿蒙生态的打造将是一场长期战役。