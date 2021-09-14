港关注囚权组织“石墙花”宣布解散

香港关注囚权组织“石墙花”宣布解散，昨天起已停止发售“探监物资券”，也将不再收取任何有关物资券的收入，而所余探监物资将尽快分派给所需家属，称会秉承社会工作处理个案的原则，完成结案程序，除此之外将不再向任何人提供服务，荔枝角办事处将即日起停止服务，不再对外开放，而社交媒体亦会停止更新。

根据《星岛日报》报道，经营了九个月的“石墙花”在面簿专页指，公司户口的余下财务安排，则从长计议。“石墙花”作为一家持有“贸易及辅导服务”商业牌照的有限公司，将会依据法律程序向公司注册处申请撤销注册及解散，亦会按照劳工法例向现有员工遣散，现阶段要专心完成结束工作，不会接受媒体采访。

组织创办人邵家臻称，全体同事于周日（12日）晚上决定解散，亦有参考近日时事、政府及各方的反应。他表示，目前需时整理自己、安排遣散及处理各类物资，并说“花开花落有时尽，相逢相聚本无意”。

邵家臻称，“石墙花”过往协助逾百名在囚人士，会陆续通知他们的家属到办事处取走物资。

香港保安局局局长邓炳强日前不点名指责有组织在狱中散播危害国家安全的种子，指有还押人士与监狱外人士企图建立势力，通风报信，包括利用议员等身份进行探访以传达信息。此外，也指有人企图在监狱内延续抗争，有组织寄信予在囚人士，信中呼吁他们继续抗争。

邓炳强批评相关举动影响在囚人士的改过机会，会在狱中散播危害国家安全的种子。他还说，亦有人企图在监狱内制造特权，透过巧克力等物品在狱中招揽追随者，令他们更憎恨政府，并指有人透过里应外合，将在囚人士的言论向外传播。

