江启臣：反对张亚中送考纪会

针对国民党主席候选人张亚中被移送国民党考纪会，国民党主席江启臣今天表示，他反对把张亚中送考纪会，将提案要求重新讨论。

国民党昨天表示，党主席选举中央选举监察委员会开会决议，张亚中因多次攻击前国民党主席朱立伦的言论，涉违反竞选公约，移送国民党考纪会查明。

对此，江启臣今早接受广播专访时说，反对这样的会议结论。江启臣说，昨天的会议是临时召开，而且他所指派的选监委员陈明义并未被通知，因此应重新召开讨论。

综合中央社、中时新闻网等报道，江启臣认为，选监会议是处理选务相关事务，张亚中是否违反党纪，应该不是选监会议的处理范畴。

江启臣也表示，距离投票仅剩两星期，这次党主席选举选情空前紧绷，已经出现同志间为了自己支持的候选人，相互撕扯、攻击的言行，甚至违反民主程序，恶意操作弃保。

他强调，未来的领导人应该是团结党员的“桶箍”，而不是分化彼此的“撒旦”。

随后，江启臣受访时也说，自己今天会将“要求重新讨论，并撤销将张亚中校长移送考纪会决议”的书面提案送交国民党中央委员会组织发展委员会，提请至明天的选监委员会正式会议中讨论。

至于有舆论认为他在此次事件中渔翁得利，江启臣回应，他不是渔翁得利，还担心被害，因为莫名其妙把锅甩到他这边。

江启臣还说，不管是张亚中事件，还是500万支票的事件，跟他一点关系都没有；张亚中对朱立伦的质疑，也不关他的事，请有心人士不要再捕风捉影，或用阴谋论把问题转移到他身上。

