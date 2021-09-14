彭博社预计中国经济或进一步放缓

中国经济8月份可能进一步放缓，周三将发布的消费、工业增加值和投资数据，将体现出德尔塔毒株引发的疫情对经济造成的破坏程度。市场将密切关注经济放缓的程度，从中寻找是否会严重到足以促使政府改变当前立场的迹象，即改变从市场缓慢撤出流动性及保持有限刺激措施的立场。中国对教育、互联网和房地产等领域的监管政治，也可能加剧了近期的经济疲软。

彭博社发文分析预计，中国周三发布的数据可能会显示出中国的复苏仍然不均衡。强劲的全球需求推动8月份出口创下纪录，但中国国内消费者变得小心翼翼，很多地区实施了抗疫封锁，人们不敢外出，意味着工业部门的表现预计会好于零售销售。

8月份时，德尔塔毒株引发的一轮新冠疫情席卷中国多地，很多旅游景点和部分城市在暑假期间关闭，消费行业所受冲击最为严重。但即便在此轮疫情爆发之前，中国的消费复苏也并不稳固。8月份服务业活动指标表现惨淡，官方和非官方指标均出现2020年初以来的首次萎缩。

尽管中国目前疫情已得到控制，并放松了大部分限制措施，但可能还会持续影响消费者支出，服务业收入将需要很长时间才能恢复。

在房地产方面，由于政府出台的楼市调控措施再加上中国恒大的形势恶化，楼市信心或进一步下降。中国尚未介入放开对楼市需求和房地产建设的信贷支持，目前还没有迹象表明立场会有所转变。

彭博基于每周数据计算发现，四个一线城市8月份的新建商品住宅成交面积同比下降16%。美国银行经济学家认为，中国28%以上的GDP与房地产有关，房地产投资对经济至关重要。

