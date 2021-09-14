高盛：中国监管对长期经济和投资前景损害有限

高盛集团认为，中国最近收紧监管虽然可能会引发金融市场的短期动荡，但对中国长期经济增长和投资前景的破坏有限。

据彭博社报道，高盛集团周一在报告中指出，根据其中国经济学家Hui Shan和春华资本集团创始人胡祖六等专家的观点，从长远来看，中国对从科技到课后辅导等行业的整顿意增强经济的公平性和效率，而不是针对广泛的民营企业。

Hui Shan分析说，中国政府打算规范具体的行动，比如说反竞争行为和侵犯隐私及国家安全的数据收集等。她说，政府比以往更加重视技术创新，但重点已经从互联网公司等“软科技”领域转到了半导体、航空航天设备和特殊材料等“硬科技”行业。中国五年经济发展规划的分析表明，其他关键部门得到促进：化工和造纸行业的绿色制造、体育和物业管理服务、网络安全系统和国内消费品牌。

根据报告，高盛分析师认为，监管整顿可能不会“从结构上损害公司盈利”，中国仍然是可以投资的。这些策略师更青睐那些符合中国国家发展目标的行业，包括硬科技和绿色能源行业。

春华资本的胡祖六认为，中国遏制科技企业的监管目标与其他国家的做法类似。关键区别在于，“中国在监管和执法方面采取了更强有力，可以说是更严厉的做法，显然在短期内对投资者信心和市场产生了破坏性影响，”他说。

高盛报告中提及的专家还有牛津大学的马格努斯（George Magnus）和战略与国际研究中心的布兰切特（Jude Blanchette）。他们认为认为监管行动的政治动机更强，更担心经济的长期增长和投资影响。

