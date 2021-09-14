中国课本封面二胎变三胎？出版社：网友自行联想

对于网传中国小学课本封面由二胎变成三胎等消息，中国人民教育出版社回应说，二胎、三胎的解读不过是网友们的自行联想。

据北京日报客户端报道，开学没几天，网络上就开始流传着热心家长们对语文课本的“新发现”：一年的时间，课本封面由二胎变成了三胎，妈妈也不打扮了，头发随便一扎，衣服还是去年那件，只是旧了。多了个娃，爸爸也不在家下棋了，估计为了养家加班挣钱去了。

家长们口中的两个封面分别是统编语文教材五年级上册、六年级上册封面。这段“看图说话”因为贴近“三胎”的社会热点，迅速引发了众多网友的共鸣、转发。

人民教育出版社今天在其公众号上进行了“辟谣”：五年级上册封面上被网友们误认为“爸爸”“妈妈”的其实是“小哥哥”“小姐姐”；二胎、三胎的解读不过是网友们的自行联想。

人教社介绍，语文小学阶段的封面内容，选择中国传统文化中与孩子贴近的题材为表现点，分别是风筝、糖葫芦、皮影、布老虎、泥塑、端午、脸谱、对联、围棋、剪纸、国画写生、宫灯12种题材，来对应小学的12册教材。画面中，孩子都是主角；画面符合儿童的年龄特点和认知水平，同时适当兼顾与教科书使用时节相对应。比如，五年级上册语文课本的封面上，四个孩子围坐在石桌旁下着围棋；六年级上册的封面上，孩子们正在进行国画写生。

