美中贸易全国委员会(USCBC)称,中国驻美大使秦刚周一(13日)呼吁中美建立稳定且具建设性的商业关系,尽管两国正在努力解决政治和贸易分歧。

USCBC在官网发出的声明中说,秦刚与在USCBC任职的美国主要企业CEO举行的在线会议上发表了上述看法。

USCBC主席Craig Allen说:“大使向CEO们传达的信息是,在我们更加努力地解决分歧的同时,商业关系必须蓬勃发展和增长。”

Allen也说,“目前美中关系总体处于麻烦的境地”(The overall relationship is in a troubled place now),但秦刚告诉大家,两国的商业关系仍然牢固。

Allen参加了这次会议,自秦刚8月到任以来,他已与秦大使有过数次会面。

USCBC是一个由200家与中国合作的美国公司组成的非营利组织。