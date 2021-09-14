张继科陷“猴子的救兵”公司加盟纠纷

明星加盟网红餐饮品牌频频翻车，继主持人李维嘉、演员马伊琍之后，世界冠军张继科也陷入舆论的风口浪尖。

据红星新闻报道，有网友9月13日反映说，加盟了张继科联合创立的奶茶品牌“猴子的救兵”，但该品牌存在虚假宣传、未进行特许经营备案等情况，使得自己损失了近5万元（人民币，下同，约1万新元）。

更有加盟商说，冲着张继科的名气，开了两家奶茶店，却迟迟等不到“猴子的救兵”公司承诺的加盟服务，还被拖欠货款，损失近百万元。

多位加盟商都曾提到，“猴子的救兵”公司招商人员对外宣传口径十分一致：“张继科是国家运动员，身份特殊所以没办法在公司股权关系中体现”、“是张继科的亲戚代持股权，这种情况很常见”。

天眼查APP显示，运营“猴子的救兵”品牌的是猴子的救兵（北京）餐饮管理有限公司，其法定代表人和实控人为赵子昆，

同时，赵子昆也是公司大股东，持股55.17%，二股东为李乔，持股30%，剩下的股东佟舒扬、新疆云柚文化传媒有限公司和永康力欢白雪影视文化工作室，持股均不超过10%。

但是记者通过公开信息查询，均未发现“猴子的救兵”公司与张继科之间的关系；在股东中，也未发现有张继科曾公开的亲属。

当被问到张继科是否为公司联合创始人时，“猴子的救兵”公司实控人赵子昆9月13日晚回应说：“张继科不是联合创始人。”他接着解释称：“名头这个东西没办法说太具体，难道有股权才叫联合创始人吗？联合创始人是我们共同想创办这个品牌，并且想把这个品牌做大。”

今年5月30日，河南贵粮品牌管理集团有限公司收购了“猴子的救兵“品牌，张继科也出席签约仪式。

对于类似的名人陷加盟纠纷事件，中国人民大学媒介管理研究所所长宋建武告诉记者：“从一定程度上来讲，名人的影响力可以看做是自己的社会资本，为企业站台这件事，实际是将自己的社会资本换取一定的经济资本。”宋建武表示，从名人和企业合作的角度来看，名人应该要对自己代言、站台的品牌有所了解，否则损失的是自己的声誉。

