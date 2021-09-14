曾“掌掴秘书长” 河南济源前市委书记新职明确

河南省政府官网信息显示，曾因“掌掴市政府秘书长”受到舆论关注的中共河南济源市委原书记张战伟获聘为河南省政府参事。

据“长安街知事”微信公众号报道，河南省政府官网今天（14日）公布了《关于聘任张文深等5人为参事的通知》，通知的成文时间为7月28日，五人中包括济源市委原书记张战伟。

张战伟今年1月曾因掌掴济源市政府秘书长翟伟栋事件一度成为舆论热点，外界曾有说法指，张战伟给翟伟栋的这一巴掌，可能是要表达对当时的济源市长石迎军的不满。

“掌掴事件”发生后，济源市委书记、市长分别做出调整。济源1月21日召开领导干部会议，宣布河南省委决定，河南省扶贫开发办公室主任、党组书记史秉锐接替张战伟，任河南省济源产城融合示范区党工委书记、济源市委书记。

今年6月，河南省委统战部副部长、省工商业联合会党组书记庄建球出任济源产城融合示范区党工委副书记，管委会党组书记、主任，济源市委副书记、代市长。石迎军不再担任上述职务，转任河南省煤田地质局党委书记、副局长。

张战伟被免当晚，中纪委微信公众号曾发文《“掌掴书记”被免职：党员干部决不容许耍官威》说，调查结果有待权威部门公布，但不论结果如何，张战伟当众掌掴下属若属实，则绝不符合领导干部该有的形象，反映出“耍官威、作风霸道”，这种作风和行为不能容许，“有权莫任性，从政先正身”。

