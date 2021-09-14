中国恒大聘请财务顾问 探索缓解流动性问题方案

中国恒大已经聘请财务顾问，以评估其资本架构并探索所有可行方案以缓解目前的流动性问题。

《华尔街日报》报道，中国恒大今天称，已聘任华利安诺基（中国）有限公司及钟港资本有限公司为联席财务顾问。

中国恒大称，预计9月物业合约销售持续大幅下降，9月通常是中国房地产销售旺季。

该公司说，关于该集团的持续负面新闻报道严重影响潜在购房者信心，并称物业合约销售持续下降将导致销售回款持续恶化，进一步对现金流和流动性造成巨大压力。

在传出财务紧张的消息后，中国恒大今天前市下跌12%，至盘中低点2.98港元。今年以来，该股已经累计下跌80%，并有可能连续第二个交易日收于首次公开募股价下方。中国恒大旗下的物业管理和电动汽车子公司也在香港上市，分别下跌7.6%和22%。

《华尔街日报》指出，持有中国恒大债券的全球投资者已将该公司债券的价格推低至面值以下，表明他们认为债券违约的可能性很高。该公司是中国最大的垃圾债券发行人，近年来在国内和海外大举借贷，为快速扩张提供资金。

在中国监管机构2020年底要求国内房地产开发商降低杠杆才能进一步举债后，中国恒大发现自己陷入了困境。

该公司表示，一直在积极探索出售所持多家子公司的股权，其中包括中国恒大汽车，但尚未取得任何重大进展。

截至6月底，总部位于深圳的中国恒大有约880亿美元的借款，其中42%将在不到一年内到期。该公司在今年上半年剥离了价值22亿美元的资产。