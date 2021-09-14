全红婵据报列中国高中物理考题

14岁中国跳水选手全红婵早前在东京奥运一战成名后，在中国社交媒体上人气急升。据报，她的热度不仅限于网络，最近还出现在高中物理试卷上。

澎湃新闻报道，据中国网民贴出的某地一张中学物理试卷上，其中一道题就从中国跳水队和全红婵引出了知识点。

考题写道：“中国跳水梦之队在东京奥运会上荣获7金5银12枚奖牌，创造了参加奥运会的历史最佳战绩。如图所示，14岁的奥运冠军全红婵在决赛中从10米高台落下，完成精彩翻转动作后，保持同一姿势下落，依次经过ABCD四个点，最后压住水花没入水中。假设她在AD段收到重力和阻力作用，做匀加速直线运动，经过AB、BC和CD三段所用的时间只比为1:2:3，AB段和BC段的高度分别为h1和h2，求CD段的高度。”

有微博网民说，这道题目测试的是学生对重力加速度的理解。

《星岛日报》指出，中国运动员的名字出现在高中试卷，甚至高考试题中，并不让人意外。然而，全红婵年纪轻轻便登上考题，实属罕见。

此前，全红婵在东京奥运女子十米跳台摘金。近乎完美的技艺、贫寒的家境与率真的性格让她赢得许多粉丝，其家乡广东湛江市麻章区迈合村更成了不少网民的打卡圣地。

据报道，全红婵的家一度有多达上百人前来拍照，甚至有来者自称是全红婵家的亲戚；不过，由于不堪忍受持续的骚扰，全家之后把院门关了，不再对外接待。