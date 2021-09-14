沪综指高位回调收挫1.4% 新能源汽车板块逆势劲升

中国股市沪综指今天收挫1.4%，此前该指数两个交易日连续两日收于逾六年高位。地产、基建等传统蓝筹板块领跌。同时沪深两市成交额连续第40个交易日突破1万亿元人民币。

路透社报道，分析师认为，沪综指3700点为近期阻力点。周期股和有色板块拖累市场表现，因受保供稳价消息刺激，且部分投资者考虑在明天消费和工业数据发布前高位离场。

沪综指收跌1.4%，至3662.6点，沪深300指数收挫1.5%。深圳创业板指数收升1.3%，上证科创板50成份指数收涨0.9%。

华兴证券（香港）首席经济学家兼首席策略分析师庞溟说：“我觉得后市还是有震荡，应该很难是一个单边的情况。因为现在都是一个情绪驱动，无论是从盈利、基本面、或者是政策消息，都没有能够充分支持这种单边上涨、持续上涨的可能。”

庞溟并称，成交额连续破万亿元，其促成因素包括股市扩容、机构投资者比例提升且交投活跃。

据报道，中港上市的地产股今天重挫，受中国恒大暴跌拖累。沪深300地产指数跌3.8%。

中证基建工程指数跌3.6%。中证细分有色金属产业主题指数跌3.5%。

新能源汽车板块逆势领涨，受持续的政策支持提振。中证新能源汽车指数涨3%。中科电气、璞泰来、杉杉股份涨停。

中国工业和信息化部部长肖亚庆昨天说，现在新能源汽车企业数量太大，处于小而散的状况，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。

受益于国际油价强势，中国石油股收升3.8%，收盘价为2020年1月以来新高。