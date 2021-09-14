美据报对华启动301调查 秦刚：不要雪上加霜

针对有媒体指美国政府考虑就中国补贴问题发起301调查，中国驻美大使秦刚说，无论是对中国搞301调查还是打关税战，“都无济于事”。他希望美国切实为中美第一阶段经贸协议落实及双边经贸往来创造必要条件和氛围，而不是雪上加霜。

据中国驻美国大使馆官网今天发出的消息，秦刚昨天（13日）应邀出席美中贸委会董事会为他履新举行的线上欢迎活动时说，中国努力克服疫情不利影响，稳步推进中美第一阶段经贸协议落实工作，充分展现了诚意，在加强知识产权保护、扩大农产品和金融业市场准入等方面取得积极进展。同时，中国对自美进口商品采取市场化关税排除措施，为企业开展贸易提供便利。

秦刚指出，但协议生效以来，美国仍不断对华采取限制打压措施，包括将900多家中国实体列入各类限制清单，直接制约了企业自美采购能力和意愿，给协议落实造成较大负面影响。美商界关心中国关税豁免政策下步走向。

秦刚接着说，近日有媒体报道，美国政府考虑就中国补贴问题发起301调查。他表示，事实证明，无论是对中国搞301调查，还是打关税战都无济于事。“美国商界对有关后果有切身体会。希望美方切实为协议落实及双边经贸往来创造必要条件和氛围，而不是雪上加霜。”

秦刚称，根据美中贸委会的最新调查，美国工商界最担心的是中美关系的困难和挑战给工商界带来的不确定性。他并说，如果把中美关系比作一艘巨轮，长期以来，经贸合作一直是这艘巨轮的压舱石和助推器，越是风高浪急，越要把压舱石加重，给助推器增力，使中美关系的巨轮顶风破浪，奋力前行。

“面对你们对中美关系不确定性的担忧，我能缓解你们的就是来自中方的确定性，即中国经济前景光明，中国市场潜力巨大，中国对外开放的大门越开越大，中国一如既往欢迎美国企业开拓中国市场。”

秦刚强调，中美贸易和经贸合作面临困难和不确定性不来自中国。希望美国和中国相向而行，本着相互尊重、平等互利的原则为改善中美关系做出切实努力。

秦刚也说，改革开放是一个摸着石头过河的过程，在市场化进程中总会有新问题出现，但不可能所有问题都能预想到。出现新问题，就要与时俱进，用新的办法去解决。

他并说，中国政府制定并出台有关措施是为了明确什么能做、什么不能做，营造公平和法治的市场环境，这有助于提升政策的可预期性。

《华尔街日报》早前引述知情人士透露，拜登政府官员正考虑依据美国贸易法的第301条对中国的补贴进行调查，调查结果可能导致美国对华施加新的关税。白宫还希望能与欧盟、日本和其他亚洲盟友合作，在世界贸易组织(WTO)内部纠集各方支持，来对抗中国的补贴举措。

其中一名知情人士表示，拜登政府“希望采取全场紧逼战术”。