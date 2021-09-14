消息：官方拟派联合工作组进驻恒大摸底

中国恒大集团债务危机不断升级之际，中国政府据悉拟安排包括会计师和律师事务所在内的联合工作组进驻恒大，对其财务状况进行摸底调查，或是为这家全球负债最多的开发商潜在的重组做相应准备。

彭博社引述知情人士透露，负责协调恒大及其债权人关系的广东省政府，上月已指派金杜律师事务所的一个团队对恒大开始调查。其中一名知情人士说，在中国最高监管机构的敦促下，广东省政府正在遴选会计师事务所和财务顾问，以纳入这支联合工作组。

恒大困局过去几周内愈演愈烈，未来将何去何从仍尚无定数，但这一进展或显示监管当局在对恒大可能的债务重组进行前期的基本工作安排。其中一名知情人士还提到，恒大董事长许家印在此前一次与当地政府的会面中，曾请求广东省政府给予恒大集团相应的救助，但此提议没有被接受。

恒大近期正面临购房者、散户投资者甚至是公司员工越来越激烈的维权活动，最新因其子公司未按期履行理财产品的担保义务，恒大警示了潜在的交叉违约风险，并聘请华利安诺基（中国）有限公司及钟港资本有限公司为联席财务顾问，探索可行的解决方案以缓解流动性问题。

中国恒大周二（9月14日）股债齐跌，其中股价跌逾10%，迈向2014年以来新低，恒大系股票同挫；旗下债券也纷纷跌至三折附近，其中2022年到期、票息8.25%的美元债每一美元买价下跌5.9美分，报26.5美分。

彭博上周曾引述知情人士报道，金融监管部门上月已允许中国恒大与金融机构债权人就现有融资偿还期限重新进行谈判，恒大已联络多家债权银行和信托公司寻求贷款展期。目前还不清楚投资者维权活动这些最近的事态发展，是否已促使监管层重新进行考虑。

此外，两名知情人士还提到，广东省政府曾提议恒大的主要债权行成立债权人委员会。一旦成立，意味着债权性金融机构包括资产处置在内的重要决策都需要经过债委会同意，然而在监管部门有明确表态前，银行并不支持成立债委会。

上述知情人士因未被授权对外发表评论而不愿具名。恒大、广东省政府和金杜律师事务所均暂未回复彭博寻求置评的请求。

此前恒大提出了针对理财产品持有人的长期还款方案，散户和机构投资者可能面临偿付延迟。公司并称网络上有关其破产重组的言论“完全失实”。不过其预估9月合约销售持续大幅下降，叠加旗下资产出售计划迟迟未见实质性进展，均显示其现金流和流动性面临的巨大压力暂时很难有明显改善。