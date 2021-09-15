中国民航局：国际航班暂不具备恢复和增班条件

中国民航局运输司副司长商可佳周二说，境外冠病疫情形势依然复杂严峻，当前国际航班主要以最低频次保障最基本联通，暂不具备恢复和增班条件，所以今年中秋和国庆双节期间仍然不是出境游的好时机。

据路透社报道，她在民航月度安全运行形势分析会上指出，今年7、8月份，境外输入病例和本土多地散发疫情叠加，导致民航传统的暑运旺季遇冷，客运量比2019年和2020年分别下降42%和16.6%。目前中外航司运营国际客运航班每周约200班往返，占疫情前2.2%。

数据显示，8月份，受南京疫情及其扩散影响，中国民航生产规模下降幅度较大，呈现客货双降的态势。全行业当月完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量同比分别下降35.6%、51.5%和5.6%。

中国民航局综合司副司长王海波在会上指出，截至目前，航班正常率达到85.45%，“十四五”规划编制、深化改革、智慧民航建设等重点工作也在有条不紊推进。但受到疫情影响，行业运输生产形势还是不容乐观，推动行业恢复发展是当前一项重要工作。

他说，疫情反复是影响民航业恢复发展的最大不确定性因素。针对“人物同防”，严格落实国际货运保障人员“四固定”，严格落实入境货物防疫管理，对入境货物进行风险分级管理，特别是对高风险国家来华货物加强检测和预防性消毒。

他提到，今年以来疫情多次反复，行业运行面临新的困难和挑战。民航局积极向国务院反映，并主动与有关部门协调对接，争取政策支持。目前，已向有关部门积极建议继续给予民航企业金融信贷政策支持，通过中央财政加大对民航基础设施建设的支持，保障地方政府对机场项目的配套资金投入，优化三大航资本结构、缓解航空公司债务压力等。

此外，民航局也向国务院联防联控机制建议，将包括保洁人员在内的民航从业人员定期核酸检测，纳入当地应检尽检的免费检测范围，以减轻机场负担。目前这些建议相关部门正在积极研究，均表示理解并支持，有的已在落实之中。

“尽管今年以来受疫情及油价、汇率变动影响，企业经营困难加剧，但要看到依托包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场，我国航空市场空间潜力巨大。”王海波强调。