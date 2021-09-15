中国驻英大使被禁进英议会参加活动

中国驻英国大使郑泽光被禁止参加一项在英国议会举行的活动，原因是北京此前就新疆议题制裁了几名英国议员。

综合路透社、中国驻英国大使馆官网消息，英国议会跨党派中国小组和英中贸协原定于周三（15日）在英国议会大厦联合举办一次夏季招待会，而跨党派中国小组主席格雷厄姆此前已邀请郑泽光出席招待会。

不过，英国下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）和上议院议长麦克福尔（John McFall）出面阻止了郑泽光在活动上发表讲话。

霍伊尔说：“我定期与来自世界各地的大使举行会议，以建立国与国以及议员之间的持久联系......但我认为，在中国对我们的一些议员实施制裁的情况下，中国大使来下议院和我们的工作场所开会是不合适的。”

中国驻英国大使馆发言人批评了这一举动。

中国驻英国大使馆以答记者问的形式在一份声明中说：“英国议会这一决定反映了英方一些人的狭隘心理，是短视之举、鲁莽之举、懦夫之举。我们予以鄙视和强烈谴责。”

声明还指出，中国今年3月对英国个别反华议员实施的制裁，是针对有关议员恶意传播涉疆谎言和虚假信息、英国借口涉疆问题单方面制裁中国人员和机构作出的必要反应，完全正当合理。

声明最后说，英国议会不顾中英两国人民根本利益和国际礼仪，以禁止中国大使应邀赴议会参加活动作为报复，这一做法是完全错误的，也是注定要失败的。“我们奉劝英国议会一些人收起这套政治把戏，否则只能是搬起石头砸自己的脚。”

霍伊尔说，他不会永久性地禁止中国大使参加英国议会的活动，而只是在制裁仍然有效的时候这样做。

今年3月，中国对九名英国政界人士、律师和一名学者实施了制裁，原因是他们在中国对待新疆维吾尔族穆斯林的问题上散布了该国所称的“谎言和虚假信息”。

据报道，中国制裁的五名英国议员包括前保守党领袖史密斯（Iain Duncan Smith）和英国议会外交事务委员会主席图根哈特（Tom Tugendhat）。

这些受到制裁的个人及其直系亲属被禁进入中国境内，中国公民和机构也被禁止与他们进行商业往来。

中国是在英国、美国、欧盟和加拿大对被控在新疆大规模拘禁维吾尔人的中国官员实施制裁之后，采取这一行动。