消息：中美金融圆桌会议或将重启

消息人士透露，华尔街高管与中国监管高层计划举行视频会议，讨论中国实施的行业监管整顿及中美关系等议题，这标志着中美金融圆桌会议将恢复召开。

据彭博社报道，两位知情人士透露，此次会议将于周四举行，标志着2018年9月首次举行、在疫情期间退居次席的中美金融圆桌会议将恢复召开。因此次属于非公开会谈，知情人士不愿具名。

知情人士说，受邀者包括黑石董事长施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）和高盛总裁沃尔德伦（John Waldron）。中国受邀出席会议的人员包括中国证监会副主席方星海、中国央行行长易纲与中国银保监会主席郭树清。

此次高级别会议召开前，中国针对大型科技公司及其它行业实施监管行动，以及中国国家主席习近平誓言实现“共同富裕”，令投资者感到不安。华尔街随着中国向投行、财富管理及资产管理公司开放金融市场而奔向该国，数十亿美元计潜在利润面临风险。

这对努力推动经济转型、减少对出口依赖的中国而言也关乎重大。在寻求新的投资和提高国内竞争之际，中国开放54万亿美元（72.57万亿新元）市场的承诺迄今都毫无动摇迹象。

中美金融圆桌会议是由巴里克黄金（Barrick Gold Corp.）董事长桑顿（John Thornton）组织，他与原中国央行行长周小川担任该圆桌会议联席主席。此前据知情人士称，桑顿上月在北京与中国国务院副总理刘鹤及方星海等官员会面。

知情人士还说，此次圆桌会议将讨论金融合作问题。