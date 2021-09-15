王毅：中国开展抗疫国际合作不附加政治条件

中国国务委员兼外长王毅昨天（14日）谈及中国在全球抗击疫情中的贡献时说，在这场“没有硝烟的战争”面前，中国做到了五个“率先”，并强调中国开展抗疫国际合作没有地缘战略意图和经济利益盘算，也不附加任何政治条件。

新加坡外长维文昨天与访新的王毅举行双边联合记者会，据新华社报道，王毅在会中作出上述表示，并对“五个率先”进行阐述。他说，一是率先同各方分享疫情信息、交流抗疫经验，及时向世界卫生组织和相关国家通报疫情，第一时间发布病毒基因序列，分享实际防控经验。

二是率先向各国大批量提供抗疫物资。截至9月上旬，中国已向200多个国家和地区提供口罩、防护服、检测试剂等物资援助和商采便利，初步统计总量约为3200多亿只口罩、39亿件防护服、56亿人份检测试剂，并向全球特别是周边国家提供抗疫物资原材料，协助打造了多所病毒检测实验室。

三是率先向发展中国家大规模提供疫苗帮助，已向全球100多个国家和“新冠疫苗实施计划”提供超过11亿剂疫苗和原液，计划年内提供疫苗总数达到20亿剂。中国还在15个国家已经或正在建设疫苗原液灌装基地，打造当地疫苗生产中心。中国向亚细安国家提供的各类疫苗总计3.6亿剂。

四是率先对外派遣医疗专家组。中国已向世界各大洲34个国家派遣37批抗疫医疗专家组，亚非拉国家位居前列。

五是率先提出构建人类卫生健康共同体，发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系网络，包括亚细安10国在内的31个国家参与其中。

王毅最后强调，中国将践行对发展中国家真实亲诚和对周边国家亲诚惠容的合作理念，继续为全球抗击疫情、实现可持续经济复苏作出力所能及的贡献。