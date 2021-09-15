任正非：华为要拼命研究6G

华为创始人兼首席执行官任正非表示，在历经美国制裁的年月后，华为的力量增强，愿意付出更多代价争取人才，旨在引领5G之后的下一代电信技术，要拼命研究6G。

据《深圳商报》报道，任正非8月2日在华为中央研究院创新先锋座谈会上与部分科学家、专家、实习生的讲话在9月14日曝光。在这篇名为《江山代有才人出》的实录中，任正非畅谈了对于基础研究、华为如何有质量地活下来、6G等问题的看法。

任正非说，华为“有质量地活下来”靠的是“两个漏斗”。第一个漏斗是2012实验室基础理论研究。“这个漏斗是公司给你们投入资金，你们产生知识。”第二个漏斗是开发队伍。“公司给他们资金，2012实验室给他们知识，当然还有社会的知识，他们的责任是把产品做出来，创造更多商业价值。”他说，连接两个漏斗的中间部位就是“拉瓦尔喷管”。

任正非比喻的是，通过加速方式使得研发超前变现。“立足于这个研发体系上，我们不仅仅要在5G上引领世界，更重要的是，我们要在一个扇形面上引领世界。”

他介绍，这两年华为人力资源政策从未变过，工资、奖金发放一切正常，职级的晋升、股票的配给等一切正常。“公司不仅不混乱，反而是内部更加团结，吸引了更多的人才加入我们的队列。”

在6G方面，任正非认为华为要聚焦在5G+AI的行业应用上，要组成港口、机场、逆变器、数据中心能源、煤矿等“军团”，准备冲锋。同时还要拼命研究6G，因为“4G是数据能力，5G是面向万物互联的能力，我们研究6G是未雨绸缪，抢占专利阵地，不要等到有一天6G真正有用的时候，我们因没有专利而受制于人”。