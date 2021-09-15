名创优品将增开美国门店和纽约旗舰店 把握疫情减租机遇

中国零售商名创优品今年将开设一家纽约旗舰店，在美国的门店数量将增加近一倍。该公司押注冠病疫情后预算有限的消费者将抢购便宜有趣的家居和办公用品，比如10美元的布偶玩具猫，4美元的外观像牛油果的订书机。

据路透社报道，名创优品目前在美国的门店数量不到60家，相比Dollar Tree等大型低价零售商，规模还很小。与在中国近3000家门店的规模也无法相提并论。

但名创优品负责海外业务的副总裁黄铮对路透社表示，公司将快速行动，利用美国租金下降的优势。他预计美国门店数量有最终达到“几千家”的潜力。

名创优品八年前于广州创立，目前年营收约为14.1亿美元，股票在纽约上市，市值40亿美元，上述的计划凸显出公司远大的志向。自2020年10月股票上市以来，名创优品股价下跌2.3%，因冠病疫情普遍造成零售下滑；该公司的投资人包括中国科技业巨擘腾讯以及高瓴资本等。

这项扩张计划对于美国各地购物中心而言时点也相当关键；在2020年第一波冠病疫情暴发之后，零售业销售迅速下滑，许多历史悠久的零售业者已因此被击垮。

从美国零售市场消失的品牌包括Flying Tiger Copenhagen，这家丹麦杂货连锁业者在世界上许多市场都是名创优品的对手，但该公司去年11月关闭了美国的13家门店。

名创优品在全球逾90国拥有约4800家门店，黄铮称该公司今年底前美国将有54家门店，高于年初的30家。

黄铮在最近一次受访表示，“我们选择现在拓展美国据点有多个原因，包括疫情过后开设新店的成本相对较低。”

新店包括11月在纽约法拉盛最近开业的Tangram商场中开设的名创优品纽约市首家分店，黄铮称之为旗舰店，占地3300平方英尺，比一个网球场略小，销售颈枕、笔记本、化妆品等各类产品。

他说，在美国的扩张成本下降了约20%，主要是由于租金削减，而且疫情也使他们更容易拿下好位置。

“我们一直认为，我们是国际企业，北美是我们的战略市场”，他说。

名创优品将自己描述为“受日本启发的生活方式产品零售商”，过去曾被拿来与东京上市的Ryohin Keikaku经营的无印良品(Muji)连锁店相比。

黄铮说，名创优品的美国销售额已经恢复到疫情前的水平，2021年上半年销售额同比增长73%。他说：“自疫情以来，我们比以前更受欢迎。”

“最终，消费者并不关心我们是中国人还是日本人，是美国人还是欧洲人”，黄铮说。“消费者关心的是他们是否能用最少的钱买到物美价廉的商品。”