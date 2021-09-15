【图集】汉光演习战备道起降 蔡英文亲自视导

台湾汉光实兵实弹演习本月13日至17日举行，其中最大亮点“佳冬战备跑道战机起降”今天（15日）清晨登场，台湾总统蔡英文一早到场视导。

据台湾《联合报》报道，今天是汉光演习第三天，屏东佳冬战备跑道战机起降操演清晨登场，模拟军机场跑道遭炸毁后，战机降落佳冬战备道实施油弹整补再战的应变能量。

图为E-2K预警机从战备道起飞。（法新社）

台湾军方主力机种IDF经国号、F-16V、幻象2000及E-2K预警机，依序完成降落、整补、起飞等验证，参演的除四架主力机战机外，周边空域还有一架救护UH-60M黑鹰直升机警戒。

蔡英文今早由台湾国防部长邱国正等人陪同，前往屏东视导战机起降演练，她随后在面簿发文说，她在屏东佳冬战备道见证空军顺利完成起降操演，这样精采的战技、迅速确实的动作，来自平日扎实的训练，也展现出空军捍卫领空的自信。

图为法国造幻象2000型战斗机从战备道起飞。（法新社）

台湾有六处供战机起降的公路战备道，1981年建置的屏东佳冬战备跑道，是全台唯一的省道战备道，长度约四公里、宽26公尺。

台湾军方曾于2011年“长青12号演习”时规划佳冬战备道起降，但当时因大雨造成路面湿滑且能见度不佳，安全考量下改采低空掠过方式模拟起落，因此这次成功执行佳冬段起降，也是佳冬战备跑道启用41年来首次有战机降落。

今天清晨天候较好，四架主力机先后降落、整补后再起飞，起降操演共37分钟，上午10时跑道恢复通行。战机起降吸引台湾不少军事迷和民众一早前往周边空地观看。