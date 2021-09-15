中国加强网路文明建设 要求强化平台责任

中共中央办公厅、国务院办公厅印发文件，要求各地各部门加强网路空间生态治理，其中提到要强化网路平台责任，健全防范青少年沉迷网路工作机制。

据《人民日报》报道，中共办公厅和国务院办公厅印发《关于加强网络文明建设的意见》。文件明确，加强网络文明建设的工作目标是：理论武装占领新阵地，马克思主义在网络意识形态领域的指导地位进一步巩固。

文件要求，做好网上重大主题宣传，加强网络传播手段建设和创新，打造“现象级”传播产品，加大中央和地方主要新闻单位等主流媒体移动端建设推广。

文件指出，要着力提升青少年网络素养，进一步完善政府、学校、家庭、社会相结合的网络素养教育机制，提高青少年正确用网和安全防范意识能力。

文件强调，要健全防范青少年沉迷网络工作机制，坚决打击和制止青少年网络欺凌，同时强化网络平台责任，加强网站平台社区规则、用户协议建设，引导网络平台增强国家安全意识。

中共办公厅和国务院办公厅还要求加强网络空间生态治理，规范网上内容生产、信息发布和传播流程，公众账号分级分类管理，构建以辟谣平台为依托的全国网络辟谣联动机制；深化打击网络违法犯罪，深化公众账号、直播带货、知识问答等领域不文明问题治理。

文件还要求，加强个人信息保护法、数据安全法贯彻实施，加快制定修订并实施文化产业促进法、广播电视法、网络犯罪防治法、未成年人网络保护条例、互联网信息服务管理办法等法律法规。