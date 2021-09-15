中国70城房价指数同比涨幅缩至4.2%

中国8月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升4.2%，低于上月的4.6%，涨势延续71个月，涨幅为今年1月以来最低；环比涨0.2%，低于上月的0.3%，为今年来最低。

据路透社测算，中国8月70个大中城市中，新建住宅价格指数环比上涨的有46个（上月为51个）；持平四个（上月三个）；下跌20个（上月16个）。统计局城市司首席统计师绳国庆说：“8月份，各地全面落实房地产长效机制，持续加强房地产市场调控，70个大中城市商品住宅销售价格环比、同比涨幅总体延续回落态势。”

统计局测算，8月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。二线城市环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点。三线城市环比由上月上涨0.2%转为持平。

中指研究院此前发布“百城新建住宅价格指数”显示，8月中国100个城市新建住宅平均价格为每平方米16152元人民币（3367.6新元），环比上涨0.2%，涨幅较上月收窄0.15个百分点；8月同比则上涨3.51%，前月为3.81%。

从涨跌城市个数看，68个城市环比上涨，30个城市环比下跌（上月为23个），两个城市与上月持平；展望未来楼市调控将依旧从严从紧，预计三四季度，房地产调控政策整体将继续呈精细化、全面化、高频化特征，“打补丁、堵漏洞”或成为楼市调控主要方向。

中指院预计，传统销售旺季“金九银十”即将来临，各地房企或将加大推盘力度并积极营销，考虑到目前楼市调控持续从严，预计后期整体房价将保持平稳运行态势。

自2018年1月起，国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。

