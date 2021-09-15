监管阴云飘至博彩行业 金沙中国创纪录最大跌幅

资本市场对中国行业监管的担忧有增无减，在互联网、游戏等行业之后，赌场行业成为新一个受伤板块，股价重挫，分析师已出手下调评级。

据彭博社报道，澳门博彩指数今日下跌逾18%，为盘中纪录最大跌幅，永利澳门最大下跌近34%，金沙中国最大下跌近28%，均创下纪录最大下跌。此前澳门计划在赌场运营商内引入政府代表，并增加澳门本地居民在博彩企业中的持股比例。

摩根大通已下调永利澳门等多股评级，称政策信号表明在赌场即将更新许可证的过程中，监管对资本管理和日常运营的审查将更加严格。隔夜美国上市的博彩股也应声下挫。

今年以来中国不断出拳加强行业监管，互联网、游戏、医美等行业均因监管政策打击行业前景而遭遇重创，与此同时政策不确定性也成为海内外投资者投资中国股市的主要考量。据知情人士透露，华尔街高管与中国监管高层计划举行视频会议，讨论中国实施的行业监管整顿及中美关系等议题。

今日除了澳门博彩股之外，受中国发布加强网络文明建设的意见，拟进一步规范内容生产、传播流程消息影响，网络平台股也走低，腾讯一度下跌逾3%，股价跌至逾两周盘中低位。南华早报报道，网易缩减部分游戏项目规模，网易在香港一度下跌超5%至逾三周盘中低位。

