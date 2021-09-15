TikTok面临欧盟有关数据的调查

TikTok面临爱尔兰数据监管机构的两项调查，此前几个月，由于担心儿童数据在该平台上不安全，它对TikTok进行了严格的审查。

据彭博社报道，爱尔兰的数据保护委员会周二通告，对字节跳动旗下的TikTok启动了两项“自主调查”，因担心其处理用户数据的方式。该机构在12月成为欧盟针对TikTok的数据保护牵头管理机构。

第一个调查将检视TikTok对未成年人用户数据的处理，以及它是否符合欧盟的严格保护规则。第二个则紧跟爱尔兰隐私事务负责人狄克逊（Helen Dixon）表达的关切，她认为“在中国的维护和人工智能工程师”可能会访问欧盟的一些用户数据。

爱尔兰当局对各科技巨头进行了数十次隐私调查，这些公司可能因违反欧盟《通用数据保护条例》而面临巨额罚款，该条例赋予数据委员会前所未有的罚款权力。面簿的WhatsApp本月早些时候被罚款2.25亿欧元（3.57亿新元），之前卢森堡的数据监管机构则对亚马逊罚款创纪录的7.46亿欧元。

Tiktok周二在一份声明中表示：“保护TikTok社区的隐私和安全，特别是我们最年轻的成员，是我们的首要任务。”Tiktok并补充说将与爱尔兰当局合作。“我们实施了广泛的政策和控制措施，以保护用户数据，并对从欧洲传输的数据采用得到批准的方法，例如标准合同条款。”