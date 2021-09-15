中国经济进一步走弱 疫情下消费者变得谨慎

随着中国政府采取严厉措施遏制冠病疫情，中国经济在8月份进一步走弱，因消费者在暑假高峰期间抑制了开支和出行。

中国社会消费品零售总额同比增速急剧放缓至2.5％，低于接受彭博调查经济学家预期的7％。工业增加值同比增长5.3％，而预估中值为5.8％。1至8月固定资产投资增长8.9％，基本符合预期。失业率维持在5.1％不变。

其实早在7月下旬疫情暴发前，消费者就已经在谨慎支出。此外，最近对房地产和教育服务业的监管整顿也打压了消费者信心。

据彭博社报道，防疫措施导致上个月零售销售和服务支出大幅下滑，因许多人停止外出就餐和购物，并取消了假期。8月经季节性调整的中国服务业采购经理人指数（PMI）更跌破荣枯线至46.7，创下16个月新低。

虽然中国很快就控制住了7月下旬暴发的疫情，但本月福建又出现了新的聚集性疫情，这表明消费者将在更长时间内保持谨慎。

据报道，随着经济风险加剧，决策者正在加大对中小微企业的扶持力度，并承诺更好地使用地方政府债券。几位经济学家预计，在7月份意外降准后，中国央行未来几个月会再次下调商业银行存款准备金率。

中国央行周三等额续作本月到期的中期借贷便利（MLF）并维持利率稳定，体现出央行维持货币政策稳健中性、呵护市场流动性水平的意图。