中国官媒称房价过快下跌 可能影响金融稳定

中国国务院旗下的《经济日报》今天发表评论指出，促进房地产市场健康发展，稳是主基调，大涨不是稳，大跌也不是稳；房价过快下跌，可能影响金融稳定，既要抑制房地产泡沫，又要防大起大落。

这篇题为《谨防楼市大起大落》的文章称，一段时间以来，在不少城市房价过快上涨的同时，一些三四线城市和县城却因住房供应量过大，房价出现较强下行冲动。更为直接的原因则是房企回笼资金压力加大，希望通过打折促销尽快回款。

文章认为，人们越来越认识到热点城市房价过快上涨将带来金融风险，还应注意到，如果另一些城市出现房价过快下跌的情况，同样会给楼市带来很大风险。“一个楼盘降价，其他也跟着降价，造成相互‘踩踏’；一些炒房客违约，可能影响金融稳定。”

文章称，而为避免恶性竞争和房企大幅低价销售行为而出台限跌措施，并不是说房价不可降。房价在一定范围内的小幅涨跌都是正常现象，关键是防范有些市场出现过快大幅下降。稳才是楼市的理想状态，房地产市场既要抑制房地产泡沫，又要防止大起大落。

据路透社报道，中国多地对房地产企业恶意降价行为采取了举措。辽宁沈阳、云南昆明等地对个别楼盘“跳水”降价行为进行约谈，湖南株洲市将明显低于市场正常价格销售代理销售新建商品房、严重扰乱房地产市场秩序的企业计入企业信用不良记录，并要求下架所有涉嫌低价销售的房源信息。

江苏江阴市住建局发布通知规定，商品住房销售价格备案后，商品住房实际成交价格不得高于备案价格，严禁低价（如低于成本价、变相降价等）倾销、打价格战，坚决杜绝恶性竞争、降标降质、逾期交付等违规违法行为。

湖南岳阳市也出台楼市新规要求，中心城区新房销售的实际成交价不得高于备案价格，也不得低于备案价格85%，否则将无法进行网上签约备案。

伴随着房地产高压调控效应持续显现，中国房价7月已经全面放缓。路透社此前访问10家机构的预估中值显示，2021年中国住宅均价同比涨幅预计为3.5%，低于三个月前上次路透季度调查的预估中值5%。

