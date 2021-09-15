赵薇现身家乡芜湖 封杀后首度露脸

中国知名影视明星赵薇早前被曝全网封杀后，去向不明。据中国社交媒体微博流传的消息，赵薇昨天现身安徽芜湖，也就是她的老家。这是赵薇卷入封杀风波后首度露面。

网民在微博上发出的照片显示，赵薇身穿紫色长袖，搭配绿色五分裤，头戴编织帽，散著一头长发，打扮随性；有网民称，赵薇昨天现身的场合是安徽芜湖一家中国移动营业厅。

8月26日，赵薇曾经参演或执导的多部影视作品被下架，而且在主创人员列表中，她的名字也被删除。中国主要视频网站搜索“赵薇”已无结果。

随后，有网民揣测指她“连夜跑路，包机去了法国”。

8月29日，赵薇一度更新Instagram（简称IG），暗示她人在北京，而且与父母在一起。目前，这篇IG贴文已搜索不到。

9月12日，赵薇在中国女导演李孟桥的微博帐号留下了“生日快乐”四个字。有网民解读赵薇此举是想报平安，并强调自己人身自由没受限制，也没被“全面封杀”。

目前，赵薇这则生日留言已搜索不到。据网媒“香港01”报道，李孟桥与赵薇去年曾在戏剧《听见她说》合作，当时赵薇是出品人，李孟桥是导演之一。

赵薇被全网封杀后，官方至今未就此说明原因，网传可能和赵薇旗下艺人张哲瀚本月的靖国神社风波有关，或与她进行资本操控的指控有关。赵薇2018年曾因在资本市场的操作而被中国证监会处罚。