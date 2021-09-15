大陆国台办：民进党干扰两岸经贸合作不智

中国大陆国务院台湾事务办公室15日举行例行新闻发布会，发言人朱凤莲表示，民进党当局一再干扰、阻碍两岸经贸合作是不智的，也不可行。

据海外网报道，有记者提问，台湾总统蔡英文针对两岸贸易称，未来目标要摆脱对大陆产品的高度依赖，让台湾的贸易伙伴与投资更加多元化，请问对此有何评论？两岸经贸往来近期呈现了哪些新特点，未来又会有什么新进展呢？

朱凤莲指出，今年以来，两岸经贸交流合作保持良好发展态势。两岸贸易、投资大幅增长，金融合作持续深化，经贸交流热度不减。概括起来有四方面进展：一是两岸贸易大幅增长。据海关总署统计，今年1至8月，两岸贸易额2088.2亿美元（2804.39亿新元），同比增长31.8%。其中，大陆对台出口503.2亿美元，同比增长33.4%；大陆自台进口1585亿美元，同比增长31.3%。今年以来，两岸贸易额、大陆对台出口、自台进口增速均高于30%，显示两岸经贸合作动力持续增强。

二是台商对大陆投资保持增长态势。据商务部统计，今年1至7月大陆新批准台资项目3552个，同比增长47%；实际吸引台资6.4亿美元，同比增长9.6%。今年以来，新批准台资项目数、吸引台资金额持续大幅增长，充分表明台商持续看好大陆巨大的内需市场、完备的产业体系、强大的生产制造能力和广阔的发展前景。

三是两岸金融合作持续深化。长春英利、南侨食品、华利集团、东亚机械等四家台企今年在A股上市，目前在大陆A股上市台企增加到42家。中富电路、炬芯科技上市申请已获准，上海冠龙、合富医疗等正积极申请上市。台北富邦银行、台中银证券投资信托、凯基国际（香港）等台资金融机构也积极申请合格境外机构投资者资格（QFII），参与大陆证券市场投资。

四是两岸同胞经贸交流热度不减。在确保疫情常态化防控基础上，有关省市先后举办“深化鲁台合作推进会”、川渝两地“台企西部行”、“长三角地区项目推介会暨‘台商台青走晋来’”、“2021海口台商峰会”、“台商台企吉林行”等活动，推动一批符合大陆产业发展方向的项目对接落地。大陆有关部门在湖南设立海峡两岸产业合作区，为台资企业在中部发展搭建平台。围绕落实落细“农林22条措施”，四川、江苏、黑龙江等地举办帮助台资农业林业企业发展的政策推介、经验交流等活动，支持台农台企参与乡村振兴战略，深化对台农业林业交流合作。

她表示，事实充分证明，大陆始终是广大台湾同胞、台资企业投资兴业的最佳选择。两岸加强经贸合作，台湾经济才能有更好发展，台湾同胞才能更多获益受惠。民进党当局一再干扰、阻碍两岸经贸合作是不智的，也不可行。

