中韩外长在首尔举行会谈

韩国和中国的外交部长今天在首尔举行了会谈，此时正值朝鲜最近的导弹试射和朝美无核化谈判停滞不前引发担忧。

会谈前几天，朝鲜称上周末成功试射新型战略远程巡航导弹，分析师们说这可能是朝鲜第一枚具有核能力的此类武器。

这次试射凸显出朝鲜武器计划取得稳步进展，旨在解除朝鲜核武和弹道导弹计划以换取美国放松制裁的谈判目前陷入僵局。

据路透社报道，韩国外交部表示，在中国国务委员兼外交部长王毅两天访韩行程的第二天，韩国外交部长郑义溶与王毅举行了会谈。

郑义溶誓言要继续促进与朝鲜的和平，并表示希望即将在北京举行的冬奥会能够提供一个机会来启动这一努力。

“我们期望中国将始终如一地支持我国政府的朝鲜半岛和平进程”，他在会谈开始时对王毅说。

“我们希望奥运会的东北亚接力将成功延续，从2018年的平昌到2021年的东京再到2022年的北京，成为一届无疫情、安全与和平的奥运会。”

王毅则要求两国进一步合作，扩大共同利益，并“更迅速、更稳定和更全面地”加强外交关系。明年将是中韩建交30周年。

据报道，双方也举行了另一场会议，以制定促进文化交流的步骤。近年来，由于中国反对美国在韩国部署导弹防御系统，两国文化交流的规模已经缩水。

