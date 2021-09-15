路透分析：恒大会成为中国房地产市场倒下的第一张多米诺骨牌吗？

路透社分析，中国恒大的面前有三条出路：狼狈倒闭造成深远影响、有序倒闭、或是由政府出面对这家曾是中国业内老大的房地产开发商进行救助，不过第三种可能性相对较小。

1996年成立于广州的中国恒大，是中国借贷与建设自由发展时期的典型代表。但如今公司负债近2万亿元人民币（约4000亿新元），有可能成为中国多年来最大的破产案之一。

近年来，在削减金融风险和促进住房可负担的过程，中国政府向开发商提出了债务和土地购买限制以及数以百计的新规。

据路透社报道，在监管机构实施上限规定后，中国恒大在2020年加紧削减债务，虽然明年初之前没有大规模离岸债务到期，但迟迟不支付供应商款项和贷款利息，让投资者长期以来的担忧到了非解决不可的地步。

现在，由于无法获得新资金，恒大不能向供应商和完工项目付款或是支付涨薪要求，不得不聘请顾问并发出违约风险警告。这一风险连同收购、拆分或是救助等情境，目前均在评估当中。

2008年美国投行雷曼兄弟的倒闭引起了交易对手的危机并最终使全球市场陷入瘫痪，虽然分析师们无意将恒大与雷曼兄弟作类比——但一些投资者担忧会有类似的危机蔓延风险。

路透社引述银行业务和资产管理公司SC Lowy的Michel Lowy说：“如果像预期的那样，恒大出现债务违约并进行重组，那么（影响）怎么可能不会蔓延。”该公司专注于不良贷款和高收益债务。

Lowy补充说：“有其他开发商也遇到了同样的问题，无法获得流动资金，而且借贷规模过高。”

其他担忧包括银行对地产商的风险敞口，以及监管机构不顾破坏性后果的暗示，继续推进房地产市场改革的决心。

到目前为止，市场反应主要体现在债市和恒大股票，以及其他开发商的股票和债券方面，如富力地产和鑫苑置业。

恒大的股价在过去14个月内下跌了约90%，而其美元债券的交易价格比面值低60%至70%。

法国外贸银行分析师Alicia Garcia Herrero说：“中国最显而易见的灰犀牛也就是房地产行业正在面临越来越大的压力。”

目前最迫在眉睫的担忧是发生一波房地产行业崩溃，而不是雷曼式的金融危机。恒大若贱卖资产可能会破坏价格，导致杠杆操作的开发商崩溃，使这个占中国经济四分之一的行业陷入瘫痪。

“雷曼（是）非常不同的，因为它贯穿了整个金融系统，冻结了活动，”。伦敦的独立分析师Patrick Perret-Green说。

“数以百万计的合同有众多交易对手，人人都在计算他们的敞口。”他说。“恒大的问题压制了整个房地产行业。”

路透社指出，银行的风险敞口也牵连甚广。一份泄露的2020年文件显示，恒大负债涉及超过128家银行和逾121家非银行机构。这份文件被恒大斥为捏造，但分析师十分重视。

但数据显示，上个季度商业银行的不良贷款率为可控的1.76%，而且与美国相比，中国对金融系统的控制力要强得多。

当局推动开发商减债，也被视为增加了恒大房地产清算的可能性。

信用分析机构Reorg的不良债务分析师James Shi说：“政府一直努力不懈地推动臃肿的房地产行业去杠杆化，因此现在不太可能向恒大抛出救命稻草。”

分析师们越来越期待出现一场旨在保护小投资者的有序倒闭，周二约有100名不满的投资者愤怒地围堵恒大总部，而债券持有人的债券也遭减值。

“我们不相信政府有救恒大的动力（这是一家民营企业）”，野村分析师Iris Chen在一份客户报告中称。“但在我们看来，他们也不会主动让恒大倒闭，即便真出现倒闭，他们也希望是更为有序的倒闭。”

如果恒大想有任何的挽回，就必须首先为其资产找到买家。这方面一直很难，因为潜在买家似乎想等恒大撑不住的时候再出手。

恒大周二在一份证交所公告中称，未按预期时间完成出售位于香港的办公大楼。

恒大补充称，“对本公司的持续负面新闻报道严重影响潜在购房者信心”。