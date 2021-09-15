香港人民币存款回升至2016年水平

人民币今年以来相对强势，香港的人民币存款也受益于此快速回升到2016年初以来的高位。考虑到跨境理财通、债券南向通开通在即，未来在离岸持有人民币或有更多理由。

据彭博社报道，香港金管局的最新数据显示，延续去年四季度以来的明显攀升趋势，7月末时香港人民币存款已达8208亿元人民币（1711.05亿新元）。受定期存款增长推动，年迄今增幅已接近1000亿元，是2016年大幅萎缩之后首次出现持续性的快速上升。

在美元指数今年上行的情况下，人民币成为了为数不多依然上涨的货币之一。叠加疫情下中国相对稳健的基本面，进一步的金融开放措施，以及在岸国债提供的丰厚利差，离岸市场目前对人民币的热情似乎又再次点燃。

渣打银行大中华区资深经济学家刘健恒在采访中说：“人民币的周期性反弹是香港离岸人民币存款增加的主要动力。”贬值风险降低，让人们对持有人民币更有信心。

他进一步指出，理财通和前海、横琴等新区的发展，将会为离岸投资者创造出更多兑换人民币、持有人民币的理由；将来即使周期性的因素不在，这些结构性的因素将促进离岸人民币存款增长。

贸易投资项下的各类开放政策近期有望密集落地。香港金融管理局副总裁刘应彬上周五说，粤港澳大湾区跨境理财通项目最快一个多月后即可启动。

中国央行副行长兼外汇局局长潘功胜上周也介绍，跨境理财通和债券南向通项目将于近日正式启动。他同时强调，目前香港的人民币资金池为推动人民币国际化提供了重要支撑。另据知情人士透露，债券南向通计划于9月24日正式上线。

香港的人民币存款在8.11汇改前曾一度达到1万亿元的规模，随后人民币贬值压力释放，2017年时香港人民币存款余额险跌破5000亿元大关。

不仅是香港，新加坡的人民币存款也出现类似的加速增长趋势。根据新加坡金管局截至6月的数据，新加坡的人民币存款自去年年中以来连续四个季度增长至1610亿元人民币，累计涨幅达近58%，同样恢复至2016年3月来新高。台湾人民币存款增量则受政治因素影响而恢复有限。

麦格里亚洲外汇策略师庄翠乐（音译自Trang Thuy Le）分析说，考虑到周期性的因素，未来新兴市场产能重新回暖，而发达国家需求走弱，离岸人民币存款可能会受到负面影响。

人民币和台币是亚币中今年唯二上涨的货币。离岸人民币兑美元上涨约1%，对港币一度升至三年来的高位。

东方汇理银行新兴市场高级策略师张兆辉（音译自Eddie Cheung）说：“互联互通计划的推出进一步提升了香港作为中国连接东西方门户的地位，或预示着未来人民币离岸存款的增加，随着离岸人民币存款增长以及通过香港的各类渠道开通，我们预计离岸人民币的成交也会增加。”

