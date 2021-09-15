中国在气候问题上对美态度强硬 或预示格拉斯哥峰会成效不彰

路透社引述专家称，在美国和英国高级气候特使最近访华期间，中国拒绝接受进一步削减碳排放的要求，这可能会破坏即将于11月在格拉斯哥举行的全球气候峰会的进展。

据报道，中国回绝了美国气候特使克里在第26届联合国气候变化大会（COP26）前提出的提高减排目标的呼吁，称气候问题不能与两国关系的广泛破裂分开看待。

中美是全球两大温室气体排放国，中国在双方气候关系上的态度出现这种转变，削弱了格拉斯哥会谈的势头。与之形成对比的是，2015年时两国的合作为具有里程碑意义的巴黎气候协定铺平了道路。

专家认为，在美国前总统特朗普拒绝遵守该国的气候变化承诺，特别是美国退出巴黎协定之后，中国不再觉得有义务考虑更进一步的碳减排要求，尤其是在特朗普任内中美关系因贸易、人权和地缘政治问题而恶化之后。

中国能源基金会首席执行官、2015年巴黎会谈的中国代表团成员邹骥认为，中国和美国在气候问题上仍有共识，但现在更大的问题是双方的政治立场分歧。

据路透社报道，尽管中国承诺到2060年实现“净零”排放，美国称中国做得还不够。他们希望中国承诺提前实现排放峰值，并采取更多措施削减煤炭消费。煤炭是温室气体的一个关键来源。中国是全球最大的温室气体排放国。

但中国表示，目前的承诺是强有力的。

中国国家主席习近平已多次承诺“提高国家自主贡献（NDC）力度”，即每个国家根据巴黎协议必须提交的排放目标，以反映中国对2060年实现“净零”目标的承诺。

中国气候变化事务特使解振华8月表示，中国已经加强了其他承诺，包括提出一个新的可再生能源目标，以及在2030年“之前”而非2030年“前后”实现碳达峰的目标。

中国还表示，将从2026年开始削减煤炭消费，到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%。

美国外交消息人士说，中国政府不愿意被认为在削减煤炭消费方面屈服于海外压力。中国是世界上最大的煤炭消费国，该行业雇佣了许多工人。

绿色和平组织的气候专家李硕说：“在所有的不确定因素中，有一件事已经变得很清楚，那就是北京不会向外国势力屈服。“推动中国气候行动的最佳方式是将其与中国的自身利益相结合。”

中国必须在第26届缔约方大会（COP26）开始前提交最新的国家自主贡献（NDCs）目标。 但是，分析师们预计，中国不会推出新的承诺，而是提供更多关于如何实现现有长期目标的细节，这些目标被李克强总理描述为极其艰巨。

环境智库，如北京的绿色创新发展中心，表示政府可能会更新中国的国家自主贡献目标，包括2025年的能源消耗上限，对二氧化碳以外的温室气体采取更多行动，以及实现现有目标的“路线图”。

上周，政府咨询机构——中国环境与发展国际合作委员会，也建议中国设定2025年的总排放上限。

然而，不确定中国政府是否会对NDC做出更大调整，在与克里会晤后中方的评论并不让人感到乐观。

路透社称，美国原本希望将气候讨论作为“独立”的话题，与其他问题如对台湾的支持和对新疆侵犯人权的指控分开。

但中国外交部长王毅在会见克里时称，美方希气变合作成为中美关系的“绿洲”，但如“绿洲”周围都是“荒漠”，“绿洲”迟早会被沙化。

分析人士说，就其本身而言，中国可能寻求豁免欧洲新的碳边境税，并推动富裕国家履行对发展中国家的融资承诺。

中国能源基金会的邹骥表示，北京方面还将寻求华盛顿保证能够履行其自身承诺。

他说，如果特朗普或持相同观点的其他人回来，那么美国的气候政策是否会经历另一个转折，这是所有人都关心的问题。

加州大学洛杉矶分校的环境法专家Alex Wang表示，美国可以影响中国气候行动的最好方式是以身作则。

“美国的批评并不令人惊讶，而且指出了中国需要做得更好的真正领域，”他说。“但美国也做得远远不够。美国现在可以施加压力的最佳方式之一，就是在国内采取果断和持久的气候行动。”