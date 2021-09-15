法国外贸银行：恒大或迫于以折价出售资产

法国外贸银行（Natixis）今天发表报告称，市场关注中国恒大的陷落会否引发骨牌效应及带来系统性风险，该行的看法是，由于2022年即将召开五年一度的中共全国代表大会，因此系统性风险应该会避免。

据路透社报道，然而，该行预期，未来恒大的债务危机可能会像滚雪球一样继续下去，而经济增长可能无法像过去一样填补损失。因此最可能的情况是：恒大可能被迫以折价出售资产，但由于公司规模庞大，寻找“白武士”也是一项挑战。

法国外贸银行报告指出，在严格的监管环境下，中国房企正面临三难境地：借贷限制意味着房企很难获得资金为债务再融资，即使以折扣促销和快速周转，但价格下限使得出售库存换取现金并不容易；银行的按揭额度有限，购房者需要经历严格而漫长的审核过程才能获得贷款，这可能会使购房需求减弱；对房企来说，这意味着利润和还款的双重压力。

报告指出，更重要的是，监管规定对房企高度依赖预售的问题也有所关注。房地产投资中预售的比例从2015年的39%增加到2021年7月的54%，表明快速周转在业务运营中的重要性上升。

至于针对预售、杠杆和流动性的“三条红线”，截至今年上半年，64%的房地产开发商无法满足与预售相关的规定，这一数字也远高于其他两个指标。

其中，民营房企面临的压力最大，表现最好的是央企，其次是地方国企。从数据上看，在央企中能够满足全部政策要求的企业比例达到64%，地方国企达到26%，相比之下民营房企合规比例仅占18%。

因此，法国外贸银行预计更多小型民营房企难以战胜监管收紧和利润下降的挑战，尤其是杠杆较高的企业。