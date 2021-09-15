福建疫情累计感染165人 波及八所学校

9月10日以来，中国福建本轮疫情已经波及到八所学校的师生，感染人数五天时间增至165人。

据第一财经报道，福建省卫健委15日发布信息，9月14日报告新增本土确诊病例50例（厦门市报告12例、泉州市报告五例、莆田市报告33例），其中无症状感染者转确诊九例；报告新增本土无症状感染者一例（厦门市报告）。

自9月10日以来，福建省累计报告本土确诊病例152例，无死亡病例。也就是说，从9月10日到9月14日的五天时间里，福建累计报告本土感染者达165人。

本轮疫情源头为新加坡返莆人员林某杰，毒株初步判定为德尔塔，林某杰的孩子所在的铺头小学、林某杰太太工作的协胜鞋厂以及林某杰家族成为最初当地疫情传播的几个主要链条。

记者统计梳理公开信息发现，此次疫情已经波及到八所学校的师生，分别是位于莆田仙游的铺头小学、枫亭中心小学、启蒙幼儿园、南大门幼儿园、山头小学、前埔小学、枫江中学以及泉州市泉港区界山镇的界山小学。

疫情发生后，不少小孩离开家庭，住进隔离点或定点医院。莆田市有关部门在9月15日的新闻发布会上指出，儿童突然转换生活环境，难免会有一些不适应和不习惯。目前当地采取多个举措，全力做到管理严密，服务暖心。其中，本次疫情密切接触者中14岁以下的儿童，在做好个人防护和保持人际距离的情况下，安排与父母或家人一人同居住一室，缓解紧张情绪，得到家人照料。

