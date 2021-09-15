驶入美专属经济区的中国军舰现身日本周边

中国海军两艘飞弹驱逐舰驶过日本鹿儿岛县大隅半岛与种子岛之间的大隅海峡。在此之前，相同类别的中国舰船进入了美国阿留申群岛附近的“美国专属经济区”内。

据共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部14日发布消息，中国海军两艘导弹驱逐舰、一艘补给舰和一艘情报收集舰，共四艘舰船驶过鹿儿岛县大隅半岛与种子岛之间的大隅海峡，从太平洋进入了东海。其中三艘8月下旬以来经对马海峡沿日本海北上，然后集结为四艘，从北海道与俄罗斯萨哈林之间的宗谷海峡进入太平洋。

日本海上自卫队于9月11日在种子岛（鹿儿岛县南部，大隅海峡附近）以东约140公里的海面上发现向西航行的中国海军舰队。

据香港中通社报道，日方公布的照片显示，这支中国海军舰队包括055型驱逐舰南昌舰、052D型驱逐舰贵阳舰、一艘903型补给舰和一艘815型情报收集舰。此前，美国国防部下属网站曾于9月12日发布了两张美国军舰于8月30日在美国专属经济区内拍摄到的中国军舰的照片。经过对比可以发现，当时出现在美国专属经济区内的中国海军舰队与日本防卫省9月14日通报中的中国舰队为同一支。

日本防卫省说，日本航卫队出动一架P-1反潜巡逻机以及“朝日”号驱逐舰进行情报收集和警戒监视。

日本防卫省还称，这些中国舰艇曾于8月22日被拍到出现在对马岛西南方向约105公里的海域，随后又于8月24日穿越了宗谷海峡（位于日本北海道和库页岛之间）。

