中国教育部：12到17岁学生疫苗两针接种率达91%

随着中秋、中国国庆假期和秋季学期即将来临，中国教育部印发通知部署疫情防控工作，并透露目前教育系统内18岁以上师生员工疫苗两针接种率超过95%，12到17岁学生疫苗两针接种率达到91%。

据中国央视新闻客户端消息，通知要求，中国各地教育部门和学校要加强监督检查，更加科学、更加精准、更加有效落实各项防控措施，坚决筑牢校园疫情安全防线。

通知强调，各地教育部门和学校要着力强化重点人员摸排监测。严格防范疫情输入校园，健全家校协同防控机制，落实家校协同防疫措施，细化师生及其共同居住人员健康监测，阻断冠病从家庭、社会向学校传播风险。

通知也要求，各地教育部门和学校要从严落实校园疫情防控措施，认真落实开学后师生健康监测。严控大型室内聚集性活动。加强校园卫生整治和重点场所环境消杀。在“依法依规、知情、同意、自愿”前提下，配合有关部门做好符合条件的师生冠病疫苗接种工作。

通知强调，各地教育部门和学校要持续完善应急处置机制，并认真做好中秋国庆假期疫情防控和留校师生服务保障工作，加强假期值班值守，确保疫情防控领导体制、指挥体系和应急机制正常运行。同时，明确离校返校疫情防控要求。

通知也提到，目前教育系统内18岁以上师生员工疫苗两针接种率超过95%，12到17岁学生疫苗两针接种率达到91%。

据报道，教育部应对冠病疫情工作领导小组办公室主任王登峰说，对于边境地区和内地境外输入人员流动比较频繁的地区，鼓励大家定期或者不定期对全员或按比例进行核酸检测。

中国国家卫健委今天在官网通报称，中国大陆31个省区市新增确诊病例73例，其中本土病例50例，均为福建报告，分别为莆田市33例、厦门市12例、泉州市5例。

福建本轮疫情最早在320万人口的莆田市暴发，首例确诊病例于本月10日报告，是在对仙游县一所小学在校学生进行核酸检测时发现，疫情随后蔓延到厦门、泉州。