中国教育部鼓励广大师生中秋国庆就地过节

针对即将到来的中秋和国庆假期，中国教育部应对新冠疫情工作领导小组办公室主任王登峰提醒，非必要不离开当地，鼓励广大师生就地过节。

根据央视新闻报道，中国教育部通知要求各地教育部门和学校要从严落实校园疫情防控措施，持续完善应急处置机制，认真做好中秋国庆假期疫情防控和留校师生服务保障工作。

通知要求，各地教育部门和学校要从严落实校园疫情防控措施，坚持人、物、环境同防和多病共防，压实防控责任，认真落实开学后师生健康监测。严控大型室内聚集性活动。加强校园卫生整治和重点场所环境消杀。在“依法依规、知情、同意、自愿”前提下，配合有关部门做好符合条件的师生新冠病毒疫苗接种工作。

王登峰介绍说，从目前来看整个教育系统18岁以上的师生员工这个疫苗两针的接种率已经超过了95%，12到17岁也是这样的一个情况，目前在全国范围内大概是91%。他说，要鼓励大家做好宣传说服引导的工作，让大家去做好这个疫苗的接种。但同时强调，不能把是否接种疫苗作为入学或者其他行动方面的限制。

王登峰还表示，中秋、国庆假期就要来临了，从某种意义上来讲，可能大家都有点松懈。这个时候需要提醒，非必要不离开当地，鼓励广大师生就地过节，如果是很多人留校，对高校来讲，后勤保障安全这方面都要安排好。

此外，教育部印发相关文件，通知部署进一步从严从紧做好中秋国庆假期和秋季学期疫情防控工作。就此，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰在接受总台记者专访时，对通知进行了详细解读。

通知要求，各地教育部门和学校要深刻认识当前教育系统疫情形势。将疫情防控作为头等大事，压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚决防止松劲情绪和麻痹思想，查找封堵学校疫情防控短板漏洞，加强监督检查，更加科学、更加精准、更加有效落实各项防控措施，坚决筑牢校园疫情安全防线。

通知强调，各地教育部门和学校要着力强化重点人员摸排监测。严格防范疫情输入校园，健全家校协同防控机制，落实家校协同防疫措施，细化师生及其共同居住人员健康监测，着力阻断新冠病毒从家庭、社会向学校传播风险。

王登峰表示，通知里面明确提出对于边境地区和内地境外输入人员流动比较频繁的地区，教育部鼓励大家定期或者不定期对全员或者是按比例进行核酸检测。这对于早发现来讲是非常重要的。

