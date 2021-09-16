中国人大外事委回应英议会禁中国大使参加活动：将作出必要反应

针对英国议会作出禁止中国大使赴英国议会参加活动的决定，中国人大外事委员会发言人尤文泽昨天发表谈话指出，该决定罔顾中英两国人民根本利益，有违国际礼仪，是错误的，也是不明智的。中国对此予以坚决反对，将采取相应措施，作出必要反应。

根据新华社报道，发言人指出，英国议会少数议员在毫无事实根据的情况下，恶意散播涉疆谎言和虚假信息，英方借口涉疆问题单方面制裁中方人员和机构，中国实施的反制措施完全是维护国家主权和尊严的正义之举，合理、合法。

发言人强调，中方维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。中国敦促英国议会立即纠正错误做法，多做有利于中英双边关系健康发展的实事。

英国议会跨党派中国小组和英中贸协原定于昨天（15日）在英国议会大厦联合举办一次夏季招待会，而跨党派中国小组主席格雷厄姆此前已邀请中国驻英国大使郑泽光出席招待会。

不过，英国下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）和上议院议长麦克福尔（John McFall）以北京此前就新疆议题制裁了几名英国议员为由，出面阻止了郑泽光在活动上发表讲话。

中国驻英国大使馆对此发表声明说：“英国议会这一决定反映了英方一些人的狭隘心理，是短视之举、鲁莽之举、懦夫之举。我们予以鄙视和强烈谴责。”

