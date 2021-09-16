中国表示美国不应无理冻结阿富汗储备资产

中国表示，美国拜登政府应该回应塔利班政府有关释放存于美国账户之内约95亿美元（127.39亿新元）储备资产的要求，从而加入了有关如何支持阿富汗避免陷入经济和人道主义危机的辩论。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚9月15日在记者会上被问到，阿富汗塔利班发言人沙欣表示，美方应该解冻阿富汗的资产，因为这些资产属于阿富汗人民。目前阿经济形势非常严峻，美此举是针对阿人民的。阿临时政府将采取一切可能的法律措施促使美方解冻阿资产。阿商界人士也抱怨称，美国冻结阿国家资产严重影响阿正常经济往来和进出口业务。中方对此有何评论？

赵立坚回应说，沙欣说得没错，这些资产属于阿富汗，理应用于阿富汗人民，美方不应无理冻结。美国应正视阿富汗正当合理的诉求，放弃施压制裁的做法，不要再为阿富汗经济民生与和平重建制造障碍。

据彭博社报道，美国及其西方盟国希望看到塔利班解决阿富汗的人权问题，特别是妇女和女童的人权问题，并确保恐怖组织不会在阿富汗蓬勃发展，然后才与其进行重大接触。中国和阿富汗其他邻国则更倾向于与塔利班接触，以防止人道主义危机越过边境。

塔利班的代理中央银行行长穆罕默德·伊德里斯周三早些时候向企业保证，阿富汗的银行是安全的，“状况良好”。他要求阿富汗人“以正常和常规的方式调整他们的经营，完全放心地开展业务。”

然而，自上个月银行恢复运营以来，央行下令银行将每位客户每周取款限制在200美元，即2万阿富汗尼。这项命令激怒了包括公司客户在内的当地储户，他们表示，提取限额不足以支付员工或满足支出。

塔利班在上个月接管政权后不久表示，任何阿富汗人都不得将美元带出境，以将外汇储备留在国内。而在之前，阿富汗人最多可以携带10,000美元出境。

