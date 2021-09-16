顶流财经大号断更 公众号面临“大考”

知名财经微信公众号“招财大牛猫”断更。分析认为，这可能仅是网络生态改善的一个序章。接下来，很多公众号都将面临严峻“大考”。

据《上海证券报》报道，中国国家互联网信息办公室15日发布《关于进一步压实网站平台信息内容主体责任的意见》。根据该文件，首先没有采编资质的时政号地域号要小心了。文件要求，从事互联网新闻信息服务等业务，应当依法依规履行许可手续，未经许可不得开展相关活动。互联网专家黄峥说，仅这一条，会过滤掉一批不合规的公众号。

如果公众号不具备有关资质，微信建议不要发布相关信息了。避免违反相关法律法规和平台运规范，对后续创作发布造成不便。

黄峥认为，当时微信的建议没有“一刀切”，接下来，网络内容的监管更加严格，平台方的措施将从“不建议”到“禁止”。这么看来，缺乏新闻采编资质的时政号、地域号等将受到很大影响。他说：“对于大部分的地域号来说，发布采编当地民生新闻、政策是他们账号流量的重要来源，通知一旦施行，不少地域号可能就只能发吃喝玩乐信息度日了。”

文件还要求，确保公众账号名称和运营主体业务相匹配，这也会过滤掉很多公众号。此外，被关闭的公众账号以相同账号名称重新注册是明令禁止的；若想注册与其关联度高的账号名称，账号主体真实身份信息、服务资质等都将进行必要核验。

文件还要求，规范信息内容传播。禁止未经许可的主体提供相关服务，转载新闻信息时，不得歪曲、篡改标题原意和新闻信息内容，保证新闻来源可追溯。分析认为，这条措施将打击虚假公众号，让互联网生态明显改善。

顶象公司一位专家介绍说，虚假公众号的运作流程如下：利用社工库、猫池、接码平台等工具，在公众账号信息服务平台上注册大批账号；复制当日或近日的热点文章，或根据热点重新组织撰写；掐头去尾删减段落，替换地名人名，更换一个夸张标题，然后就能变成几篇甚至几百篇同质化内容；通过多账号管理发布工具，将编造好的文章分别发布到不同平台；通过刷粉、刷阅读量等提升粉丝量和阅读量，吸引广告主或进行账号转售。

疫情期间，虚假公众号利用以上方法，炮制了大量热点文章，产生了恶劣的影响。国家互联网信息办公室的文件，将精准打击虚假公众号的工作流程。

