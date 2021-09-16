吴钊燮首谈更名：华府好友了解“台湾”重要性

台湾外交部长吴钊燮昨天表示，民主台湾就像海上堡垒，能够阻挡大陆朝太平洋扩张，大陆继续扭曲台湾的名称来凸显对台湾的主权主张，当台湾要求正名时，北京称之为挑衅，值得庆幸的是，台湾在华府的好朋友了解让台湾被称作“台湾”在战略上的重要性。

根据联合报报道，吴钊燮昨晚在美国华府智库“全球台湾研究中心”（Global Taiwan Institute, GTI）举办的线上年度研讨会发表预录专题演说时称，随着疫情持续肆虐全球，民主价值也受到威胁，专制持续蔓延，威胁着要重塑世界，在人权、安全、贸易和科技上造成伤害，假信息也侵蚀民主，伤害大家对民主的信念，想要用“单一政党的统治比较好”这样的观念把大家洗脑，简单地说，反民主的意识型态战争正被挑起，未来几年这场战争会越来越剧烈，对未来世代来说很关键。

吴钊燮说，没有一个民主国家输得起这场战争，必须要团结起来对抗，欢迎各界提出因应方法。立陶宛因为深化与台湾的关系而遭到有关国家的无理打压；台湾感谢美国公开力挺立陶宛坚守民主价值，并持续领导民主阵营因应威权国家的不当影响力。

吴钊燮说，台湾也位处第一岛链，民主台湾在南中国海和台湾海峡的自由航行中扮演重要角色，这对和平的印太区域来说很重要。对于台湾和美国之前复谈台美贸易暨投资架构协定，他期待和美国在现有的机制上深化彼此的经贸关系。

吴钊燮还说，台湾模式告诉各界，坚定地捍卫民主价值不只是对的路，也是唯一能往前走的道路，放眼未来，美国可以借由深化和台湾的关系来展现在印太区域的可信任度和可依赖度，紧密的台美关系是区域和平、稳定和繁荣的关键。他谢谢美国在捍卫民主上扮演的领导角色，也期待能进一步促进和美国的双边关系。

参加同场研讨会的台湾驻美代表萧美琴表示，中、俄两国的崛起对大家造成威胁，疫情、气候变迁等问题也对世界持续造成威胁，在香港和新疆发生的事不断提醒大家民主是脆弱的，但大家没有因此退却，台湾的首要目标是确保自身的民主，这也是为什么美国常形容台湾是世界上良善的力量，台湾会持续加强防卫和安全，也谢谢拜登政府之前宣布的对台军售案。

据台湾外交部介绍，“全球台湾研究中心”是2016年成立的华府智库，旨在提升各界对台湾议题的认识。今年的研讨会于本月15日及16日举行，受疫情影响再度采取线上形式进行，其他与谈嘉宾还包括：美国联邦众议院外委会亚太小组主席贝拉（Ami Bera）、白宫前国安顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）、美国国务院前亚太助卿史达伟（David Stilwell）、美国国家民主协会会长米切尔（Derek Mitchell）以及日本前国家安保局次官兼原信克等。