中国千亿级央企电力装备集团将启航

经过长达一年的筹划，中国一家千亿级的央企电力装备集团即将崛起。通过重组做强做大装备产业，可以提高中国电力装备的综合实力。

据第一财经报道，中国西电9月14日公告，收到控股股东中国西电集团有限公司通知，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合，新设由国资委代表国务院履行出资人职责的新公司。

这意味着，经过长达一年的筹划，一家千亿级的央企电力装备集团即将崛起。中国西电上述公告并没有提及重组后新公司的名称，但行业此前普遍表示，新公司将命名为中国电力装备集团。

厦门大学能源政策研究院院长林伯强说：“此次重组，目的是为了做强做大。这同时有利于‘双碳’目标的实现。”原国家电网规划专家组成员曾德文表达了同样的观点。他认为，通过重组可以实现电力装备企业的优势互补，让中国电力装备行业实现高质量发展。

值得关注的是，来自国资委的数据显示，中共十九大以来，中央企业集团层面战略性重组蹄疾步稳，先后完成了一批资产规模大、影响深远的重组项目，共涉及6组12家中央企业。

林伯强说，在“碳达峰、碳中和”战略目标下，由于风电和光伏均具有间歇性、不稳定等特点，电力装备产业未来具有良好的发展前景。

新设立的电力装备集团将持续受益于国内电网的投资。在“碳达峰、碳中和”战略目标下，电网投资将保持持续增长。在9月9日举行的2021能源电力转型国际论坛上，国家电网董事长辛保安表示，未来五年计划投入3500亿美元（4693.53亿新元），推进电网转型升级。这与“十三五”期间国家电网完成的2.38万亿元电网投资总额基本持平。

曾德文说：“多年来，中国的电力装备力量过于分散，不利于在海外的竞争。但通过此次重组，新公司的实力将大不一样。”

