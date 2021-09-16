台拟莫德纳混打高端 柯文哲批超出医学认知

台湾莫德纳疫苗短缺，仅33.4万人接种到第二剂，台大医院人体试验伦理委员会（IRB）前天（14日）审核通过“莫德纳疫苗混打高端疫苗”临床试验，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天表示，学理上两款疫苗混打可行，并称相关试验不见得要国外有才能做，要不然台湾永远没办法走在最前面。医生出身的台北市长柯文哲却批，该混打计划已经超出他的理解。

根据联合报报道，目前台湾343万人接种莫德纳第一剂，但仅33.4万人接种第二剂，令三百多万台湾人仍在苦等疫苗。

“莫德纳疫苗混打高端疫苗”临床试验负责人、台大感染科医师谢思民，也是高端疫苗二期试验执行总主持人，他表示，能否引发相当的免疫反应，最快十月底就有初步结果，届时就有足够的资料提供指挥中心或临床医师作为疫苗接种的参考。

谢思民说，试验计划将招募220名20至70岁、打过第一剂莫德纳达八至十二周的民众，采随机双盲方式平分为两组，与特定时间抽血检验中和抗体效价。

谢思民强调，各国开始混打试验，都是为解决疫苗供应不稳定的情形，该研究也是以此出发。从学理上来看，莫德纳疫苗虽然是mRNA疫苗，但与高端在抗原具有一致性，均来自美国国卫院（NIH）技转。

陈时中说，即便目前国外还没有mRNA混打次单位蛋白质疫苗的案例，“但相关试验不见得要国外有才能做，要不然台湾永远没办法走在最前面。”至于将来是否开放莫德纳混打高端，要看专家如何讨论。指挥中心发言人庄人祥表示，目前正审核该项混打计划。

柯文哲昨天回应该项计划时说，光是单打高端的临床三期，都还没有做完临床试验，现在还做混打计划，不知道这算第几期？已经超过接受正式医学院训练的理解，超出他的理解。

冠病疫苗专家会议召集人、高医院长锺饮文表示，两者混打安全性应没有问题，但除非结果证明中和抗体优于其他组合，否则不会建议两者混打。台湾人应该更期望莫德纳混打BNT，且加拿大、欧盟部分国家已同意混打。

台湾前疾管局局长苏益仁说，“只拿到台湾EUA的疫苗，不要与做完三期临床试验的国际疫苗争同等地位。”但在总统、副总统的背书下，高端想做什么就做什么，逾越了界限，学术及医界也没守住那一条线，应该超越政治考量，莫德纳混打BNT，才是合理的做法。

联合报“新闻眼”栏目以《指挥中心不说实话 置人民健康于何地？》为题，指出上述混打计划可能再帮高端开小门，质问这样的指挥中心，究竟把百姓健康置于何地？

文章指出，指挥中心常说，“台湾人可按照意愿施打疫苗”，但实际上早知莫德纳疫苗供货量与到货量，根本不可能满足需求，却不愿对民众说实话，反而让游戏规则一变再变，徒让民众的希望一次次落空。

文章说，台湾自购的莫德纳疫苗数量不多、到货期限又一延再延，早握有相关资讯的指挥中心，算盘拨一拨也知道多少人可打到，但宁可让莫德纳接种者苦等，就是不愿让资讯公开，甚至无视专家早已建议开放莫德纳与BNT混打，以解决疫苗荒问题。

文章还说，直到昨天，指挥中心发出最后通牒，莫德纳接种者如果不在明天前加选BNT疫苗，可能得等到年底才有机会打到mRNA疫苗。更让外界突兀的是，在此同时，台大将展开“莫德纳混打高端”临床试验，最快下周即能展开，不禁让人联想指挥中心是否又再出手帮忙促销高端。

文章指出，明明只通过台湾EUA，应扮演“备位疫苗”角色，但高端在总统府背书下一路开快车，早失去学术研究应有分际，指挥官却还夸言“相关试验不见得要国外有才能做，要不然台湾永远没办法走在最前面。”

文章最后说，明明现实上，可预期未来几个月BNT疫苗进货顺畅，且台湾人较有信心，如真想尽快提高第二剂覆盖率，指挥中心理应鼓励“莫德纳混打BNT”临床试验，才是当务之急。