中国环境部长调研甘肃核技术产业园

中国生态环境部部长黄润秋9月13日至15日赴甘肃省兰州市、嘉峪关市、酒泉市，就核与辐射安全监管等生态环境保护工作进行调研。

据中国生态环境部官网消息，黄润秋赴中核甘肃核技术产业园、龙和处置场、中国北山地下实验室建设工程项目现场，深入厂区及实验室一线，实地察看相关工程建设情况和核与辐射安全保障情况。

黄润秋表示，核安全是国家安全的重要组成部分，是发展核事业的前提、基础和生命线。要持续提升核与辐射安全监管能力，推进放射性废物处置设施建设，做好放射性废物处理处置全过程核与辐射安全监管，确保万无一失。

黄润秋还来到甘肃省生态环境厅，在指挥中心听取了甘肃省生态环境保护工作情况汇报。黄润秋说，甘肃以抓好祁连山国家级自然保护区生态环境问题整改为契机，下大力气推进生态环境保护，各项工作成效显著，要持续推动产业结构、能源结构、交通运输结构调整优化，实现减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型。

生态环境部与甘肃省政府还签订了合作框架协议。按照协议内容，双方将在祁连山生态环境保护与治理修复、黄河流域生态保护和高质量发展、碳达峰碳中和行动、生态环境保护督察、深入打好污染防治攻坚战、人才培养等方面加强合作。

甘肃省委书记、省人大常委会主任尹弘主持签约仪式。