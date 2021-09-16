中国生物药企接连签下海外大单 或已进入成熟期

中国荣昌生物（RemeGen Co）上个月与美国西雅图的西雅图遗传（Seagen）签订独家全球许可协议。这项协议被认为是中国生物科技公司与西方公司所达成的最大规模许可协议之一，标志着中国生物科技进入成熟期。

据路透社报道，许可协议显示，西雅图遗传获授独家许可，在保留为荣昌生物地区的国家以外的全球其他国家开发及商业化抗HER2抗体药物偶联物（ADC）维迪西妥单抗（RC48，商品名：爱地希®）。

荣昌生物将收取首付款2亿美元（2.68亿新元）及最多为24亿美元的里程碑付款。除此之外，西雅图遗传亦将向荣昌生物支付根据维迪西妥单抗在西雅图遗传地区销售的金额计算的特许权使用费。

这至少是中国生物科技公司签署的第五个潜在价值超过10亿美元的对外许可协议。几乎所有这些协议都在过去一年里签署，这凸显出在开发将在全球使用的创新抗癌药物方面，中国扮演的角色尽管仍不大，但却在不断增强。

麦肯锡全球资深董事合伙人乐诚铎（Franck Le Deu）说：“中国显然已经是全球生物制药行业一个重要且不可缺失的部分，而不是一个独立的生态体系。”

中国政府把治疗癌症作为该行业的优先事项。根据一项研究，去年中国占全球癌症死亡人数的30%，占新确诊病例的24%。过去五年来政府对该行业的扶持措施已经开花结果，西方公司已经前来敲门。

对于西雅图遗传而言，与荣昌生物制药的交易将会直接向罗氏、阿斯利康/第一三共的乳癌疗方发起挑战。抗体反应也显示在解决膀胱及胃部肿瘤方面相当具有潜力。

其他重大交易还包括诺华制药为了百济神州一款药物签订的价值高达22亿美元的协议。两家公司正在联手研发一种抗体，类似于默克（Merck & Co）的Keytruda和百时美施贵宝（必治妥施贵宝，Bristol-Myers Squibb）的Opdivo，这类抗体协助免疫系统攻击多种不同类型的癌症，已经赚取了数以十亿美元计的营收。

艾伯维（AbbVie）也已经和天境生物科技（I-Mab）合作共同研发一款单株抗体，用于多种类型的癌症治疗，该合作协议金额多达19亿美元。

分析认为，中国生物科技公司在相对较短的时间内激增，一个关键的催化因素是海外学习的科学家回到中国，也就是发端于10年前的“海归潮”，随着政府推动行业发展，海归派越来越被国内各种机会所吸引。

最近，中国在2017/2018年将监管规范与国际标准接轨，加快新药审批。而香港证交所于2018年调整规定允许还没有营收的生物科技公司上市，该行业的融资也大幅增长。

在西方的成功仍处于初期阶段，中国研发的新药中只有三款获得美国食品药物管理局（FDA）批准，更成熟的中国生物技术公司的数量虽然不多，但他们拥有更大的野心。

安进拥有百济神州（BeiGene）20.5%的股份，后者估值为340亿美元。百济神州对外授权一些产品，但为Brukinsa建立了自己的美国和欧洲销售团队。它还宣布将在新泽西州建立一个新的研发和制造中心。

百济神州的首席业务执行官格兰特（Angus Grant）说：“我们确实在努力将自己打造成一家全球性公司...我们现在正好在中国有实验室。”

和黄医药是首家使自主研发的创新抗肿瘤药物在中国无条件获批的中国公司，其首席执行官贺隽（Christian Hogg）说，现在它已经发展壮大，不打算在美国或国内进行合作。他说：“我们的资产负债表上有大约12亿美元的现金，我们有能力、资源、财力和组织资源，几乎可以在中国之外做任何我们想做的事情。”

