安徽六安回应多名孕妇“被接种”疫苗：已安排核查整改

据安徽省六安市政府网站消息，针对“多名孕妇‘被接种’新冠疫苗”的报道，六安市疫情防控应急综合指挥部办公室昨晚作出回应称，已于当晚安排核查整改，核查整改情况将及时公布。

根据新京报此前报道，安徽六安一位居民在网络平台上反映，妻子的疫苗接种记录与实际情况不符。该居民称老婆是孕妇，没有接种疫苗，健康码上却显示已接种疫苗。经媒体调查发现，这并非个例，当地有多名孕妇遇到了相同情况。这些孕妇表示，她们对此并不知情，担心这会影响生产之后的正常接种。

六安市金安区和裕安区的多个社区工作人员接受质询时均表示，确实存在这种操作，是以“留针”的名义，将实际未接种新冠疫苗的人群登记成已接种。

社区工作人员还说：“只需要提供姓名、身份证号码和手机号，不需要本人到场，这边就能操作。”“当天把信息提交上去，第二天就能通过健康码查询到接种信息。”

工作人员也解释说，这样操作不会影响以后接种疫苗。“等生完孩子考虑考虑，两年内都有效，可以来打。后期他们只能劝大家都接种疫苗，如果孕妇生完孩子不愿意接种，也没有办法。”

目前，经过多次投诉之后，几名相关孕妇的疫苗接种记录均已删除，不过健康码首页还会显示她们已经接种了疫苗，只是点击疫苗接种查询一栏，查询不到详细的接种记录。

六安市裕安区社区干部王丹介绍说，今年8月，上级部门通过大数据调取了因各种原因未接种疫苗的人群信息，并分配到各社区，“上面就说可以把这部分人群先登记成已接种。”

王丹坦言，登记这些与实际不符的接种记录并不难，社区与疫苗接种点沟通后，工作人员会办理疫苗出库手续，当然这些实际未使用的疫苗，还会继续留在疫苗接种点保存。

金安区一名社区工作人员表示，这部分人群包括一些孕妇和处于哺乳期的妇女，以及患有疫苗接种禁忌症的病人，社区前期在排查疫苗接种人群的时候，掌握了这部分人群的情况，现在虽然提前将一部分人登记成了“已接种”，但是社区居委会和疫苗接种点都留有额外的档案记录。

六安当地一街道办干部透露，出现这种先登记的情况，是因为基层干部有接种指标。“指标会分到每个人头上，一个人要拉几十个人来打疫苗，完不成的话，单位会按照相应比例扣除当月绩效工资。”