不让带牛奶进校 四川两学生校门口连喝11盒

网传四川达州外国语学校因不准带牛奶入校，两中学生被迫蹲在校门口喝奶，中国广大网民和家长纷纷指责学校管理欠妥。

据封面新闻报道，记者15日实地采访发现，涉事学校的确有拒绝校外食品入校的规定。事发当天，因担心牛奶被收缴或被销毁，两名学生一口气喝掉了11盒牛奶，共计2750毫升。目前，当地教育主管部门已约谈该校校长，并责令学校对相关规定进行整改。

视频显示，四川渠县两名学生带牛奶进校园被拒，两名学生蹲在校门口马路边，把一箱拆开的牛奶放在地上，一盒接着一盒地喝。现场有一名保安，看着两名学生。此举引发路人围观，认为“这个学校规定太差劲了”。

对于两名学生到底喝了多少奶的问题，有的网传视频称是一整箱，也有的说是10多盒，还有的说是12盒。

记者经过走访调查得知，视频中的事件发生在9月11日下午。两名学生当天拆开喝过的牛奶，还有半箱保存在保安室，上面写有学生名字和班级等信息。在保安室暂存的众多学生物品中，这半箱牛奶是唯一的食品。

对网传视频内容，网友纷纷对学校的规定提出质疑：“牛奶为啥不能带进校园？”“过分了，没必要这样。”同时，也有网友质疑学校是为了照顾校内食堂、超市和小卖部的生意。还有网友认为，不能一刀切，学校制定相关规定应该充分考虑到学生的实际情况，否则就是“霸王条款”。

达州外国语学校相关负责人罗先生说：“学生在校外喝奶，的确有那么回事。但是网传的视频内容，只是一个片段，不全面，也不客观。”，两名学生是该校初一年级新生，军训结束后调休，周六返校。“牛奶是其中一个学生的婆婆（奶奶）买的，准备带进学校。还没进校园时，有路人提醒他们，学校不准带校外食品进校园，这个学生不知道怎么办，所以才和同学一起打开那箱奶，准备一口气喝完，免得浪费。”

学校保安说，网传视频内容显示有保安在场，但并不是网友质疑的在监督学生喝奶，而是在劝导学生不要这样喝。

达州外国语学校相关负责人说：“我们学校虽然有规定，不准学生带校外食品进校园，但并没有一刀切。例如，水果就可以带进校园...我们学校有1万多名学生，学校又在城乡结合部，学生在外面买食品，若吃了过期食品、霉变食品或者不卫生的食品出现食品中毒，学校肯定脱不了干系，所以我们才出台这样的规定。”

公开资料显示，达州外国语学校校创办于2006年6月，原名渠县东方外国语学校，2008年5月更为现名，是一所全封闭、寄宿制学校。

学校相关负责人告诉记者：“事发后，我们立即配合相关部门接受了调查处理。教育主管部门、公安部门都来调查过。”记者从渠县教科局获悉，该局已对达州外国语学校校长进行了约谈，并责令立即整改。

达州外国语学校安办负责人说，此事发生后，学校立即召开行政会，就今后科学化、人性化管理学生自带食品进校园的规定进行了调整和完善。同时，将通过学生干部、班主任向学生做好解释工作，避免再出现类似情况。